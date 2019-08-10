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Смертельный микс: с чем нельзя смешивать алкоголь 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Употребление алкоголя — не лучший досуг. Но если вы все-таки поддались соблазну и решили провести очередной вечер в компании друзей и спиртного, не забывайте о том, что смешивать алкоголь с некоторыми веществами может быть смертельно опасно.

Медикаменты

Согласно исследованиям, алкогольные напитки ни в коем случае нельзя употреблять с любыми лекарствами, поскольку они меняют их воздействие. Иногда такая халатность может закончиться сильным головокружением, а в иной раз — приездом скорой помощи.

Энергетики

Судите сами: кофеин и другие тонизирующие вещества возбуждают нервную систему. Алкоголь же, напротив, угнетает ее. В итоге происходит так, что вы не чувствуете реальную степень опьянения, поэтому выпиваете больше спиртного, чем может выдержать организм. К тому же среди серьезных побочных эффектов таких коктейлей судороги, инфаркт и инсульт.

Маринады

Маринованные огурчики и помидоры, — лучшая закуска под крепкое спиртное, считают россияне. На самом же деле уксус замедляет процесс распада алкоголя, из-за чего увеличивается токсичное воздействие этанола и ударяет по печени и почкам.

Сладости

И речь идет не только о тортах и пирожных, но и о фруктах и ягодах с высоким содержанием простых сахаров. Поскольку алкоголь имеет нулевую пищевую ценность и очень высокую энергетическую, организм расщепляет его моментально. Но так как сахара составляют спиртному конкуренцию в очереди на переработку, алкоголь расщепляется медленней, а время его токсичного воздействия на организм увеличивается. В конечном счете это может привести к серьезному отравлению.
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