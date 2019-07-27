Что будет, если долго не снимать линзы

При условии, что соблюдаются все правила хранения контактных линз, носить их можно действительно долго.

Некоторые источники утверждают, что однодневные линзы можно повторно надевать до 7 раз. А линзы на месяц на самом деле можно носить все два. Так ли это — проверять не советуем, все же лучше следовать заявленным правилам использования от изготовителя. Но что будет с глазами, если по какой-то причине вы затянули и не вытащили линзы из глаз вовремя?

Рекомендуемое время ношения линз — не более 8-10 часов в сутки. После истечения этого срока контактные линзы пора снимать. Если этого не сделать, со временем глаза начнут пересыхать, появится ощущение сухости или даже песка в глазах. Такое ощущение появляется и тогда, когда линза повреждена (это может произойти и от чересчур длительного использования), она начинает рваться, а под нее могут попасть инородные частицы. Эти крупинки вызывают жжение в глазу и повреждают слизистую.

А напоследок — несколько золотых правил использования контактных линз: