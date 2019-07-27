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Что будет, если долго не снимать линзы 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
При условии, что соблюдаются все правила хранения контактных линз, носить их можно действительно долго.
Некоторые источники утверждают, что однодневные линзы можно повторно надевать до 7 раз. А линзы на месяц на самом деле можно носить все два. Так ли это — проверять не советуем, все же лучше следовать заявленным правилам использования от изготовителя. Но что будет с глазами, если по какой-то причине вы затянули и не вытащили линзы из глаз вовремя?
Рекомендуемое время ношения линз — не более 8-10 часов в сутки. После истечения этого срока контактные линзы пора снимать. Если этого не сделать, со временем глаза начнут пересыхать, появится ощущение сухости или даже песка в глазах. Такое ощущение появляется и тогда, когда линза повреждена (это может произойти и от чересчур длительного использования), она начинает рваться, а под нее могут попасть инородные частицы. Эти крупинки вызывают жжение в глазу и повреждают слизистую.
А напоследок — несколько золотых правил использования контактных линз:
  • Мойте руки перед тем, как надеть или снять линзы
  • Регулярно меняйте раствор в контейнере
  • Не мойте линзы под водопроводной водой ни коем случае
  • Старайтесь не засыпать в линзах
  • Не нужно делиться своими линзами и давать их носить другим людям
  • Не носите линзы больше заявленного срока
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