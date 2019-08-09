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Как предотвратить инсульт: главные правила 

Рамблер 2 часа назад
В США каждые 40 секунд хотя бы у одного человека случается инсульт. В России статистика не менее плачевная, — в нашей стране жертвами инсульта становятся более 450 тысяч человек каждый год.
Чтобы избежать встречи с недугом, необходимо придерживаться важных правил.

Следите за весом

Избыточный вес приводит сразу к нескольким факторам, повышающим риск возникновения инсульта: возможное развитие диабета, сердечно-сосудистые заболевания и рост артериального давления.

Ешьте больше овощей и фруктов

Этот пункт неразрывно связан с предыдущим. Во-первых, он поможет держать тело в тонусе. Во-вторых, растительная пища улучшает эластичность сосудов и понижает артериальное давление.

Бросьте курить

И не выходите на "перекур" даже за компанию. Пассивное курение, так же, как и активное, разрушает сосуды.

Регулярно занимайтесь спортом

Велосипедные прогулки, ходьба, плавание, бег — любые аэробные нагрузки не только в целом положительно влияют на здоровье, но и снижают риск развития любого вида инсульта. Благодаря тренировкам вы сбросите лишние кило, улучшите общее состояние сердца и снизите стресс.

Откажитесь от траснжиров

Дело в том, что трансжиры уменьшают просвет сосудов, что увеличивает вероятность образования тромбов. Поэтому, оказавшись в супермаркете, смело проходите мимо прилавков с чипсами, фастфудом, маргарином и готовой выпечкой.
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