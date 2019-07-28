Симптомы, при которых нужно проверить щитовидку

Нарушения функции щитовидной железы какое-то время могут не проявляться. Проблемы в работе кишечники, перебоев в работе сердца и отеки могут быть признаками разных заболеваний. Но есть симптомы, которые указывают, что вам срочно нужно посетить эндокринолога.

Ощущение "комка" в горле

Иногда пациенты жалуются на непроходящую простуду: постоянно сиплый голос, трудности в глотании и ощущение своеобразного "комка" в горле. Проблема может быть не в больном горле, а в отеке щитовидки. Проверить, есть ли у вас отек этого органа, можно с помощью ручного зеркала: понаблюдайте за своим горлом, когда пьете. При отеке, когда вы глотаете жидкость, будут заметны все выпуклости или выступы в области кадыка. В этом случае обратитесь к врачу.

Скачки веса

Ваш вес "скачет" без видимых поводов, вы соблюдаете диеты, но не можете похудеть? Эти проявления говорят о низкой активности щитовидной железы и возможном гипотиреозе. Либо, наоборот, не отказываете себе в калорийной пище, но все равно худеете. Это может сигналить о гипертиреозе (гиперфункции щитовидки).

Ничего не хочется

При сниженной функции щитовидной железы ощущается постоянная разбитость и усталость. Не хочется совершать лишних движений, думать или работать, хочется только спать. Некоторые списывают этот "упадок сил" на возраст или межсезонье. А причина может крыться в нехватке тиреоидных гормонов.

Постоянная раздражительность

Избыток тиреоидных гормонов ведет к перевозбуждению нервной системы. Человек начинает остро реагировать на пустяки, сильно раздражаясь. Он выглядит энергичным, но гиперактивность быстро сменяется повышенной нервозностью. Если вы чувствуете, что слишком часто и без причины буквально бросаетесь на окружающих, проверьте гормоны щитовидки.

Нарушение сна

Если вы не можете уснуть, это может быть симптомом гиперфункции щитовидной железы. Также у вас может наблюдаться беспокойство, учащенный пульс, что затрудняет засыпание или заставляет просыпаться ночью. Вялая щитовидная железа, наоборот, может замедлять функции организма до такой степени, что вы постоянно будете хотеть спать.

Выпадение волос

Сухие, ломкие волосы, секущиеся или выпадающие волосы могут быть признаком низкой функции щитовидки. Нехватка гормонов щитовидной железы нарушает цикл роста волос, фолликулы "засыпают" и волосы начинают выпадать. Часто это происходит не только на голове, но по всему телу, в том числе выпадают брови и ресницы.

Появление зоба

У вас может произойти утолщение или асимметрия в области шеи. Либо видимое или только прощупываемое образование. Каким бы оно ни было, необходимо идти к врачу.

Нарушение теплообмена

Постоянный озноб может говорить о гипотиреозе. Это объясняется недостаточной тиреоидной активностью, из-за чего клетки сжигают меньше энергии. Чем меньше энергии, тем меньше тепла.

А вот слишком активная работа щитовидки заставляет организм работать в усиленном режиме. Поэтому страдающие гипертиреозом сталкиваются с ощущением жара и повышенным потоотделением.

Проблемы с зачатием

Если вы долгое время не можете зачать ребенка, проверьтесь у эндокринолога. Проблема может крыться в недостаточной или чрезмерно активной функции щитовидной железы. Оба симптома могут влиять на овуляцию и ухудшать фертильность. Расстройства щитовидки также могут привести к осложнениям во время беременности.

Высокий холестерин

Высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), который не поддается корректировке даже с помощью диеты, физических упражнений или таблеток, может говорить о гипотиреозе. Нужно обследоваться у эндокринолога, ведь при отсутствии должного лечения "плохой" холестерин может стать причиной проблем с сердцем, например, кардиомегалии (увеличение сердца) и сердечной недостаточности.

Наследственность

Если у ваших родственников есть проблемы с щитовидкой, вы также находитесь в группе риска. Нужно регулярно проверять уровень гормонов щитовидной железы, чтобы вовремя обнаружить возможные нарушения.