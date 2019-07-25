Названы хронические болезни, которые вызывают рак

Почти все хронические болезни кишечника, если их не лечить приводят к раку. Хронические заболевания понижают иммунную и противораковую защиту организма. Об этом, в том числе, сообщает издание Московский комсомолец в Волгограде" со ссылкой на медицинских специалистов.

Так, к предраковым состояниям врачи относят гастриты с пониженной кислотностью, язву желудка, гепатиты В и С, мастопатию, эрозии и дисплазию (неправильное развитие тканей). Вирусные гепатиты повышают риск развития карциномы печени.

Если не лечить вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, они тоже могут привести к злокачественным образованиям.

Серьезным фактором риска рака считается ВИЧ-инфекция. У страдающих этим недугом часто развиваются лимфома, саркома Капоши, рак шейки матки, прямой кишки, кожи и легких.

Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией. Нужно срочно обратиться к врачу.