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Названы хронические болезни, которые вызывают рак 

Рамблер 3 часа назад
Почти все хронические болезни кишечника, если их не лечить приводят к раку. Хронические заболевания понижают иммунную и противораковую защиту организма. Об этом, в том числе, сообщает издание Московский комсомолец в Волгограде" со ссылкой на медицинских специалистов.
Так, к предраковым состояниям врачи относят гастриты с пониженной кислотностью, язву желудка, гепатиты В и С, мастопатию, эрозии и дисплазию (неправильное развитие тканей). Вирусные гепатиты повышают риск развития карциномы печени.
Если не лечить вирусы папилломы человека и Эпштейн-Барра, они тоже могут привести к злокачественным образованиям.
Серьезным фактором риска рака считается ВИЧ-инфекция. У страдающих этим недугом часто развиваются лимфома, саркома Капоши, рак шейки матки, прямой кишки, кожи и легких.
Если на фоне хронической болезни снизился аппетит и вы резко похудели, ощущаете слабость и подавленность, поднимается температура, это может говорить о проблемах с онкологией. Нужно срочно обратиться к врачу.
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Болезни и лекарства , Видео , Московский комсомолец
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