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Признаки теплового удара, которые нельзя игнорировать 

Yellmed 6 часов назад
Фото: Yellmed
Пораженный организм не способен поддерживать нормальную температуру тела, что вызывает нарушения в работе жизненно важных органов.
В условиях летней жары, особенно на курортах, многие не предполагают, к каким последствиям может привести длительный контакт с солнцем, пишет healthline.com.
Тепловой удар — болезненное состояние, которое возникает вследствие перегрева организма. Больше всего опасности подвержены пожилые, дети, а также люди с психическими расстройствами, сахарным диабетом, ожирением, сердечными болезнями, онкологией. Но даже здоровые молодые люди могут пострадать, если не будут осторожными.

Тепловой удар может возникнуть, если человек:

  • долго находится на жаре при условии повышенной влажности окружающей среды;
  • надел теплую или синтетическую одежду в жаркую погоду;
  • трудится физически под открытым солнцем;
  • пьет мало воды;
  • чувствителен к смене климатических условий.
Чтобы предотвратить нежелательные последствия перегрева, нужно вовремя распознать признаки теплового поражения:
  • высокая температура тела — от 40 °C и выше;
  • тошнота и головокружение;
  • сильная жажда;
  • обильное потоотделение;
  • учащенное дыхание.
При более сильной степени тяжести удара человек впадает в бредовое состояние, речь становится невнятной, возникают судороги и больной может потерять сознание. Кроме того, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, и, если замедлить с оказанием помощи, возможен летальный исход.
Специалисты подчеркивают: спортсменам и людям, которые вынуждены работать на улице в жаркий сезон, необходимо соблюдать особую осторожность. Эксперты советуют тренироваться до 10 утра или после 6 вечера, работать только в светлой, свободной одежде, употреблять достаточное количество жидкости и делать перерывы для отдыха.
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