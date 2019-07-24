Пораженный организм не способен поддерживать нормальную температуру тела, что вызывает нарушения в работе жизненно важных органов.
В условиях летней жары, особенно на курортах, многие не предполагают, к каким последствиям может привести длительный контакт с солнцем, пишет healthline.com.
Тепловой удар — болезненное состояние, которое возникает вследствие перегрева организма. Больше всего опасности подвержены пожилые, дети, а также люди с психическими расстройствами, сахарным диабетом, ожирением, сердечными болезнями, онкологией. Но даже здоровые молодые люди могут пострадать, если не будут осторожными.
Тепловой удар может возникнуть, если человек:
- долго находится на жаре при условии повышенной влажности окружающей среды;
- надел теплую или синтетическую одежду в жаркую погоду;
- трудится физически под открытым солнцем;
- пьет мало воды;
- чувствителен к смене климатических условий.
Чтобы предотвратить нежелательные последствия перегрева, нужно вовремя распознать признаки теплового поражения:
- высокая температура тела — от 40 °C и выше;
- тошнота и головокружение;
- сильная жажда;
- обильное потоотделение;
- учащенное дыхание.
При более сильной степени тяжести удара человек впадает в бредовое состояние, речь становится невнятной, возникают судороги и больной может потерять сознание. Кроме того, нарушается работа сердечно-сосудистой системы, и, если замедлить с оказанием помощи, возможен летальный исход.
Специалисты подчеркивают: спортсменам и людям, которые вынуждены работать на улице в жаркий сезон, необходимо соблюдать особую осторожность. Эксперты советуют тренироваться до 10 утра или после 6 вечера, работать только в светлой, свободной одежде, употреблять достаточное количество жидкости и делать перерывы для отдыха.