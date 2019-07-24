Названа средняя стоимость туристической аптечки

Средняя стоимость дорожной аптечки обойдется российскому туристу (при отсутствии хронических заболеваний и потребности в дорогих лекарствах) почти в 1,4 тысячи рублей. Это подсчитали эксперты аналитической компании DSM Group. В расчет входили следующие средства: противопростудные, от проблем с пищеварением, обезболивающие, лекарства от аллергии, дезинфицирующие и противогрибковые препараты, средства от укачивания, а также для лечения солнечных ожогов. Все перечисленные медикаменты — безрецептурные.

"Средневзвешенная стоимость дорожной аптечки по итогам января-мая 2019 года составила 1,37 тысячи рублей",

— сообщили эксперты. Наиболее дорогим препаратом из вошедших в список стали средства лечения солнечных ожогов (302,55 рублей за упаковку) и противогрибковые препараты (273,94 рублей за упаковку). Дешевле всего обходятся россиянам болеутоляющие (80,14 рублей за упаковку) и дезинфицирующие медикаменты (38,23 рублей за упаковку).