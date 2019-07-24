Россиянин отсудил у больницы деньги за неправильный диагноз

История с условно хорошим концом произошла с жителем Пензы, которому в 2015 году в местном онкологическом центре диагностировали рак четвертой степени. Мужчине, обратившемуся в онкодиспансер с жалобой на боли в костях, врачи сообщили, что жить ему осталось месяц. Можно представить моральное состояние россиянина, услышавшего такой приговор.

С тех пор прошло более двух лет. Мужчине поставили другой диагноз — диффузный остеопороз второй стадии. Удачным этот конец можно назвать с натяжкой, однако он в любом случае лучше того, что предполагалось изначально. Недавно Октябрьский районный суд Пензы взыскал с онкодиспансера 90 тыс. рублей в пользу больного за возмещение морального ущерба пациенту в результате постановки неверного диагноза.

Впрочем, руководство диспансера с этим решением несогласно. Врачи указывают, что остеопороз у мужчины диагностировали изначально еще в 2011 году, однако тот его не лечил. Именно из-за этого, а не из-за диагноза, поставленого в 2015 году, мужчина получил несколько переломов и теперь является инвалидом первой группы на два года. По мнению представителя онкодиспансера, врачебная ошибка судом установлена не была, поскольку один диагноз не противоречит другому. Также представитель напомнила, что у больного имеется псориаз, который он лечил с помощью лекарств, которые противопоказаны при остеопорозе.