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Названа причина возникновения гипертонических кризов 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Причиной гипертонических кризов всё чаще становятся панические атаки, сообщил врач-кардиохирург Владимир Хорошев.
Хорошев отметил, что при гипертоническом кризе происходит резко выраженное повышение артериального давления. По его словам, на это могут влиять разные факторы, например, перемена погоды или старший возраст.
Наиболее частые причины такого состояния — это панические атаки. И отсюда происходят скачки артериального давления,
— цитирует врача портал «Медикфорум».
Хорошев также рассказал, что сейчас учёные склонны рассматривать панические атаки не как эмоциональный, а как физический недуг, например такой же, как пневмония или диабет. По мнению специалистов, в возникновении данной проблемы значительную роль играет нарушение обмена веществ.
Отмечается, что для панических атак характерно состояние, когда в организме резко возрастает количество гормонов. Они способствует появлению сильного страха и паники. Часто их путают с сердечными приступами из-за схожести симптомов.
В связи с этим медики рекомендуют тщательно контролировать артериальное давление.
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