Эксперт рассказала о риске заразиться гепатитом во время маникюра

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням столичного департамента здравоохранения Светлана Сметанина рассказала журналистам, что большая вероятность заразиться гепатитами В и С существует во время маникюра, татуажа или пирсинга, передает АГН «Москва».

«Гепатитами В и С могут заболеть не только люди, употребляющие наркотики и ведущие незащищенную половую жизнь с частой сменой партнеров, в группу риска также входят посетители салонов красоты», — указала она.

По ее словам, многие не задумываются над тем, что риск заразиться опасным заболеванием существует, если ухаживать за ногтями, делать татуаж или прокалывать уши.

Вирус передается через инструменты, которые не прошли должную стерилизацию. В случае, если произошла микротравма и появилась кровь у клиента — носителя гепатита В или С, то существует вероятность передачи инфекции следующему клиенту через этот инструмент, если правильно не обработать рану.

Сметанина добавила, что многие инфицированные люди просто не знают о своей болезни и могут заразить других, даже не подозревая об этом. В связи с этим эксперт дала совет перед процедурой проверять, стерилизованы ли инструменты, которые использует мастер. Кроме того, у него обязательно должны быть одноразовые перчатки.

«Вода и дезинфицирующие средства не убивают вирусы гепатитов В и С. Перед началом процедуры обязательно удостоверьтесь, что многоразовые инструменты в запечатанном крафт-пакете прошли стерилизацию», — отметила Сметанина.

По ее словам, стерилизацию должны проходить все металлические инструменты, в том числе щипцы, иглы и ножницы. Одноразовыми должны быть апельсиновые палочки, пемзы и пилки, иглы для нанесения татуажа и татуировок.

Сметанина отметила, что некоторые специалисты, работающие на дому, пренебрегают санитарным правилами: неправильно обрабатывают инструменты, не проводят регулярные проверки на гепатит и другие заболевания, подвергая риску себя и своих клиентов. Поэтому она посоветовала убедиться лично в том, что одноразовые инструменты раньше не использовались.

Напомним, в это воскресенье, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом.