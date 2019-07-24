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Врачи рассказали о болезнях почек, которых стоит опасаться летом 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Различные болезни почек и мочевого пузыря нередко дают знать о себе в летний период. Это может быть связано с резкими сменами погоды, избытком или недостатком жидкости, а также переохлаждением в водоемах.
Наиболее распространенным заболеванием почек в летний сезон является пиелонефрит, бактериальное заболевание, чаще всего вызываемое сапрофитным стафилококком и кишечной палочкой. Признаками острой фазы заболевания являются лихорадка, озноб, тошнота, рвота и нарушение процесса мочеиспускания.
Болезнь без своевременного лечения становится хронической. Для ее диагностики необходимы анализы крови и мочи, а также УЗИ.
Другое распространенное заболевание — образование камней в почках и мочевом пузыре. Оно может быть вызвано нехваткой жидкости в организме.
Также летом высок риск возникновения цистита, инфекционно-воспалительного процесса в стенке мочевого пузыря. Он чаще всего развивается у женщин, а наиболее распространенным возбудителем болезни является кишечная палочка, передает «Газета.ру».
Для того, чтобы избежать появления заболеваний почек и мочевого пузыря, следует следить за питьевым режимом и избегать переохлаждения организма.
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Болезни и лекарства , Газета.Ru
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