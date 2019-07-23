Человек умирает от инфарктов по вине эволюции, считают ученые

Эволюция может быть виновницей того, почему человек предрасположен к инфарктам, как показало исследование.

Отказ от завтрака увеличивает риск смерти от инфаркта

Каждая третья смерть человека на нашей планете вызывается сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, в свою очередь, нередко возникают из-за атеросклероза — патологического процесса закупоривания артерий отложениями жира. Хотя он очень распространен среди людей, что и приводит к инфарктам, у других млекопитающих подобное встречается невероятно редко. И теперь ученые наконец разобрались, с чем это связано.

Факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей являются ожирение, возраст, гипертония, низкая физическая активность, курение, а также повышенный уровень холестерина. Однако 15% сердечно-сосудистых болезней вызываются атеросклерозом без всяких факторов риска.

Наши ближайшие родственники среди млекопитающих вроде шимпанзе также имеют факторы риска болезней сердца вроде гипертонии, низкой активности и высокого уровня липидов в крови. Но они почти не сталкиваются с инфарктами, а если те и происходят, то эти инфаркты не вызываются атеросклерозом.

Незамеченный инфаркт оборачивается смертью от остановки сердца

Ученые выяснили, что утрата одного-единственного гена CMAH у предшественников человека, которая произошла около 2–3 миллионов лет тому назад, и привела к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Этот ген включает молекулу сахара сиаловой кислоты под названием Neu5Gc. Обезьяны сохранили данный ген и молекулу со временем, а из человеческого организма все это «выпало» в ходе эволюции.