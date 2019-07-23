Первые признаки тромба: когда надо бежать к врачу

Образование тромбов в сосудах — явление крайне опасное. Кровяные сгустки препятствуют свободному току крови, а это может привести к инфаркту или инсульту. Но как понять, что внутри кровеносного сосуда образовался тромб? Есть ли внешние проявления, заметив которые, необходимо срочно обращаться к врачу?

Отек конечности

Если вы заметили, что одна рука или нога у вас почему-то отекла, тогда как другие конечности вида не изменили, следует обратиться к специалисту. Часто этот признак — показатель тромбоза глубоких вен, когда приток крови к некоторым частям тела ухудшается и органы недополучают кислород.

Появление красных полос на коже

Эти полосы обычно расположены параллельно венам и теплые наощупь. Заметили? К врачу незамедлительно!

Боль в ногах

Если у вас часто сводит ноги судорогой или возникает неприятное ощущение покалывания в конечностях, — это тоже повод обратиться к специалисту. Возможно, симптомы вызваны и другими проблемами, но обезопасить себя лишним не будет.

Одышка на ровном месте

После физических нагрузок тяжелое дыхание вполне объяснимо, но беспричинная одышка должна вас насторожить. Она может быть показателем образования сгустков крови вокруг легких. Если в то же время вас беспокоит и головокружение, опасность того, что причина в тромбе, увеличивается в разы.

Кашель и боль в груди

Если вас мучает кашель, а рентген показывает чистые легкие, а также вы чувствуете боль в груди при глубоком вдохе, немедленно отправляйтесь к врачу: симптомы указывают на возможные образования тромбов в легких.