Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как один витамин может вызвать рак 

Рамблер 4 часа назад
Пытаясь побороть один недуг, многие из нас самостоятельно или по совету врача начинают принимать витамины. Но лишь единицы знают о том, что некоторые из них способы спровоцировать появление онкологии.
По мнению ученых, как бы сильно доктор не рекомендовал вам принимать витамин В12, дабы предупредить некоторые болезни, лучше от него все-таки отказаться. Дело в том, что данный витамин, несмотря на свои полезные свойства, способен вызвать у пациента рак прямой кишки.
Безусловно, многие люди убеждены в том, что биологически активная добавка B12 сказывается на здоровье резко положительно. Однако не существует ни единой гарантии ее эффективности. К тому же не стоит забывать и о формулировке, сопровождающей упаковки подобных товаров, — "не является лекарственным препаратом".
По мнению экспертов, эти слова означают лишь одно, — употребляя БАДы вы рискуете как поправить свое здоровье, так и испортить его. Но если главным последствием последнего является рак, то, очевидно, от B12 лучше отказаться.
Комментарии2
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неочевидные вещи, которые могут навредить ушам
Что будет, если пить томатный сок каждый день
Победивший рак онколог Павленко вернулся к работе1
Врачи рассказали, кому нельзя пить кефир3
Врачи нашли неожиданное средство от рака4
Видео
09:33
Врачи назвали орган, определяющий сроки жизни
Наука
03:18
Как снизить риск рака после 40 лет
Болезни и лекарства
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:58
Почему выщипывать волосы в носу смертельно опасно
Болезни и лекарства
03:13
Почему появляется шум в ушах
Наука
01:35
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ
02:03
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Новости
25:25
Что такое аллергия на самом деле
ЗОЖ Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
02:50
Как понять, почему выпадают волосы
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение