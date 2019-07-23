Как один витамин может вызвать рак

Пытаясь побороть один недуг, многие из нас самостоятельно или по совету врача начинают принимать витамины. Но лишь единицы знают о том, что некоторые из них способы спровоцировать появление онкологии.

По мнению ученых, как бы сильно доктор не рекомендовал вам принимать витамин В12, дабы предупредить некоторые болезни, лучше от него все-таки отказаться. Дело в том, что данный витамин, несмотря на свои полезные свойства, способен вызвать у пациента рак прямой кишки.

Безусловно, многие люди убеждены в том, что биологически активная добавка B12 сказывается на здоровье резко положительно. Однако не существует ни единой гарантии ее эффективности. К тому же не стоит забывать и о формулировке, сопровождающей упаковки подобных товаров, — "не является лекарственным препаратом".

По мнению экспертов, эти слова означают лишь одно, — употребляя БАДы вы рискуете как поправить свое здоровье, так и испортить его. Но если главным последствием последнего является рак, то, очевидно, от B12 лучше отказаться.