Врачи нашли неожиданное средство от рака

Чернила каракатицы содержат наночастицы, подавляющие рост раковых опухолей у мышей. Такой вывод сделали ученые Университета Уханя в Китае выяснили.

Такие частицы могут превращать иммунные клетки макрофаги M2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, которые наоборот препятствуют развитию рака.

М1 разрушают раковые клетки с помощью активации Т-лимфоцитов и через фагоцитоз («переваривание»).

При этом, ученые выяснили, что при инфракрасном воздействии на эти наночастицы, они становятся еще сильнее и подавляют почти все злокачественные образования и формирование метастазов в живых мышцах, а в культурах убивают около 90% опухолевых клеток.