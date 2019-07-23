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Врачи нашли неожиданное средство от рака 

Рамблер 3 часа назад
Чернила каракатицы содержат наночастицы, подавляющие рост раковых опухолей у мышей. Такой вывод сделали ученые Университета Уханя в Китае выяснили.
Такие частицы могут превращать иммунные клетки макрофаги M2 с подавленной противоопухолевой функцией в макрофаги М1, которые наоборот препятствуют развитию рака.
М1 разрушают раковые клетки с помощью активации Т-лимфоцитов и через фагоцитоз («переваривание»).
При этом, ученые выяснили, что при инфракрасном воздействии на эти наночастицы, они становятся еще сильнее и подавляют почти все злокачественные образования и формирование метастазов в живых мышцах, а в культурах убивают около 90% опухолевых клеток.
Болезни и лекарства , Видео , Новости
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