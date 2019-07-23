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Женщина сходила на массаж ног и умерла 

Lenta.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Фото: из личного архива
В городе Чиангмай на севере Таиланда беременная женщина сходила на массаж ног, впала в кому и спустя полгода умерла. Об этом сообщает таблоид The Mirror.
11 января 25-летняя Вираван Кедкесри (Wirawan Kedkesri) потеряла сознание во время массажа ступней и голеней. Ее немедленно доставили в больницу. В отделении скорой помощи пациентка перенесла инсульт и остановку сердца, из-за чего у нее произошел выкидыш. Врачи диагностировали у нее тромбоэмболию легочной артерии.
Кедкесри впала в кому, и спустя полгода родные решили, что у женщины нет шансов на восстановление. В пятницу, 19 июля, они отключили ее от аппаратов жизнеобеспечения. «Нам было сложно принять это решение, — подчеркнула ее тетя Чайват Камя (Chaiwat Khamya). — Однако теперь она покоится с миром».
Местная полиция выдвинула обвинения против массажистки Сутаньи Кави (Suthanya Kawee), которая обслуживала погибшую. Власти Таиланда предполагают, что Кави была недостаточно квалифицирована для проведения массажа беременным женщинам.
15 июля сообщалось, что в Москве во время массажа лица в медицинском центре умерла 30-летняя Элина Бабичева. Сотрудники клиники рассказали, что у клиентки были расширены зрачки, и она вела себя неадекватно.
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Болезни и лекарства , Новости , Элина Бабичева
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