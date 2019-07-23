Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина получила царапину от кота, лишилась пальца и едва не умерла 

Lenta.ru + ещё 1 10 часов назад
Фото: Moira Brady
Жительница шотландского города Глазго, Великобритания, заразилась золотистым стафилококком и стрептококком группы А после того, как ее поцарапал бездомный кот. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
45-летняя Мойра Брэди (Moira Brady) рассказала, как в саду ее дома подрались два уличных кота. Когда женщина попыталась разогнать животных, один из них поцарапал ей левую руку. Спустя несколько дней рука распухла, а безымянный палец посинел.
Женщина отправилась в больницу, где врачи обнаружили у нее смертельно опасные бактерии. Хирургам пришлось ампутировать пациентке поврежденный палец. «Инфекция распространялась по телу. Доктора сказали, что я могла умереть или, как минимум, лишиться всей руки, — вспоминает Брэди. — Хирурги задержались на работе на пять с половиной часов, чтобы спасти мне жизнь. Мне экстренно переливали кровь».
Брэди провела в больнице месяц, за который перенесла две пересадки кожи на руке. Теперь она готовится к очередной операции. Доктора объяснили пациентке, что она своевременно обратилась за медицинской помощью: в случае промедления она могла умереть.
В январе сообщалось, что жительницу британского города Саутпорт, графство Мерсисайд, парализовало из-за инфекции, которую передала ей бездомная кошка. Во время отпуска в Португалии Джемма Берч приютила кошку по кличке Катарина. Врачи заключили, что наиболее вероятным источником инфекции было животное, которое могло подцепить ее на помойке.
Последние новости
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Порошенко собрался расшатать Украину Ребенок погиб при пожаре в российском палаточном лагере
Комментарии
Болезни и лекарства , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как один витамин может вызвать рак1
Врачи рассказали, кому нельзя пить кефир3
Врачи нашли неожиданное средство от рака2
Врачи объяснили, почему курильщикам стоит есть сало5
Обнаружено губительное влияние специй на мозг1
Видео
03:18
Как снизить риск рака после 40 лет
Болезни и лекарства
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:58
Почему выщипывать волосы в носу смертельно опасно
Болезни и лекарства
03:13
Почему появляется шум в ушах
Наука ЗОЖ
01:35
Когда запретят кальяны и вейпы
ЗОЖ
02:03
«Мне стали говорить, что мальчику жить не надо»
Новости
25:25
Что такое аллергия на самом деле
ЗОЖ Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
02:50
Как понять, почему выпадают волосы
Болезни и лекарства ЗОЖ
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение