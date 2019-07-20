Болезнь Лайма — причины, симптомы, лечение и профилактика

С наступлением летних солнечных дней большинство горожан стремятся из городских каменно-бетонных джунглей в лес, на природу. Но именно в это время отдыхающих на бескрайних лесных просторах подстерегает главная опасность в этот период — клещи. Именно они, как известно, становятся переносчиками опасных инфекционных заболеваний. И это не только клещевой энцефалит. Зачастую в весенне-летний период невнимательных любителей лесных походов подстерегает такое инфекционное заболевание как клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма, переносчиком которой становится иксодовый клещ. В чем состоит его опасность, а также об эффективных мерах профилактики и лечения — в материале Passion.ru и Маргариты Нагибиной.

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями боррелиями. Как правило, передаются возбудители заболевания иксодовыми клещами при присасывании. Так боррелии попадают в кожу, в течение нескольких дней размножаются, далее распространяются во внутренние органы. Да, клещ опасен не только из-за риска заражения энцефалитом, клещ может быть переносчиком бактерий, вирусов, простейших, которые у человека вызывают такие заболевания как клещевой энцефалит, эрлихиоз, боррелиоз и анапламоз.

Кстати, такое название заболевания — болезнь Лайма — возникло из-за города в США, где впервые был диагностирован боррелиоз. Первые сообщения об этом появились в 1975 году в США, где 1 ноября в штате Коннектикут, в небольшом городке Олд-Лайм, были зарегистрированы случаи этой болезни. В департамент здравоохранения обратились две женщины, чьим детям был поставлен диагноз «ювенильный ревматоидный артрит». Тот же диагноз был поставлен и нескольким взрослым. Исследования, проведенные в отделении ревматологии Центра по контролю за болезнями, командой медиков во главе с Алленом Стиром, установили, что болезнь возникает после присасывания иксодового клеща, причем артрит часто сочетался с мигрирующей кольцевидной эритемой.

В России клещевой боррелиоз был впервые выявлен в 1985 году, благодаря работе специалистов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как происходит заражение и развитие инфекции

Заражение происходит при присасывании клеща во время, например, прогулки на природе: в парке или в лесу, на любых открытых участках тела человека. Резервуар (накопитель) инфекции — птицы, животные, грызуны. И клещи этих возбудителей — боррелий — сохраняют в себе практически постоянно, если они заражены ими. Иксодовые клещи — переносчики боррелий — являются постоянным источником опасности заражения этой инфекцией. От момента присасывания до появления первых симптомов заболевания может пройти до 30 дней.

Причем иксодовые клещи крайне распространены. Если клещевой энцефалит все-таки больше «привязан» к определенным регионам, например, очагами считаются Сибирь, Карелия, Ленинградская область, где леса насыщены клещами, зараженными этим вирусом, то, что касается клещей, зараженных боррелиями, это повсеместное распространение. Так, регистрируется присасывание боррелиозных клещей как в Лосиноостровском парке Москвы, так и в других регионах России повсеместно с наступлением теплой погоды.

Как правило, инкубационный период после присасывания клеща — от двух недель до месяца. Но чаще это две недели. На месте присасывания клеща отмечается покраснение, пятно постепенно увеличивается в размерах. Со временем в центре пятна, возникшего после присасывания клеща, появляется характерная синюшность, так называемая кольцевидная эритема. Таким образом, развивается первая стадия заболевания — эритематозная.

Еще одним симптомом начальной стадии заболевания является повышенная температура тела. Если на этом этапе больной своевременно обращается к врачу, боррелиоз вполне успешно поддается полному излечению. Выявить эритему несложно при первичном приеме и осмотре пациента.

Если пациент не обращает внимания на первые важные «тревожные звоночки», то потом, недели через две, может показаться, что болезнь отступила — но это может быть всего лишь обманчивое затишье перед следующей стадией заболевания — артралгической, которая чаще наступает через месяц и более. В это время происходит диссеминация возбудителя из кожи в органы, что может рассматриваться как хронический боррелиоз, когда под ударом болезни оказываются прежде всего суставы, а именно возникают полиартриты, артриты — здесь идет аутоиммунный ответ организма на возбудителя. Помимо этого, страдают нервная и сердечно-сосудистая системы, отмечается нарушение зрения. В таком случае больные лечатся уже пожизненно. Если же помощь заболевшему не оказать вовремя и запустить болезнь, ситуация может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего.

Меры профилактики: предупрежден, значит вооружен

Первое правило предупреждения этого грозного инфекционного заболевания — хорошо одеваться, когда собираетесь в лес, чтобы защищены были все открытые участки тела по максимуму — заправлять штаны в носки, убирать волосы под косынку, кепку, капюшон. Можно применять и специальные репелленты, если нет аллергической реакции на компоненты препарата.

После возвращения домой из леса внимательно осмотреть одежду, потому что иногда клещи, оставшись на одежде, могут попасть на кожу, если, к примеру, человек, побывав в лесу и не осмотрев одежду, на следующий день надел ее снова. В том случае, если присасывание клеща все-таки имело место, — здесь уже спасут внимание и бдительность. Если по возвращении из леса или с прогулки в парке вы нашли присосавшегося клеща на коже, важно в первую очередь, обратиться за консультацией к врачу-инфекционисту, который скажет, что удаленного клеща необходимо отдать в лабораторию, сообщит адреса лабораторий и расскажет, каковы ваши дальнейшие действия при получении положительного результата.

На этом этапе первостепенную роль играет своевременная точная диагностика заболевания (выявление его первых симптомов). И если в лаборатории дают подтверждение, что клещ заразный, тогда профилактически обязательно проводится лечение, которое назначает врач-инфекционист, согласно принятым стандартам в РФ. И это самая безопасная и эффективная профилактика. После проведения назначенного профилактического лечения больному необходимо будет сдать контрольный анализ на иммуноглобулины класса M и Ig к боррелиям. Чаще всего после проведения лечения результат анализа будет отрицательный.

А вот невнимательность может быть чревата. Если пострадавший не заметил клеща или, того хуже, все-таки найдя, просто выбросил и допустил возникновение эритемы, то в данной ситуации лечение начинается уже тогда, когда человек болен — на эритематозной стадии. И даже несмотря на проведенное лечение, в пределах приблизительно 20% случаев все равно происходит хронизация заболевания.

Лечение заключается в применении антибактериальных препаратов. В основном это тетрациклиновые и пенициллиновые препараты. При условии своевременной диагностики, еще на уровне выявления клеща лечение занимает 7-10 дней. Если же наступила уже эритематозная стадия, то в среднем лечиться придется две недели и более.

Важная информация

Благодаря большому количеству информации из различных источников, в настоящее время люди информационно «подкованы» в вопросах, связанных с опасностью клещей. Особенно в последнее время, когда наступают теплые дни, и люди стремятся проводить больше времени на природе, они, как правило, видят опасность еще на стадии выявления клеща, и на прием чаще всего приходят уже с лабораторным результатом анализа клеща, что помогает им сохранить свое здоровье.

Радует то, что в большинстве люди уже информированы о том, что диагностировать заболевание можно еще на уровне клеща, а значит, предотвратить негативные последствия боррелиоза. Поэтому основной элемент спасения от клещевого боррелиоза — это внимание и бдительность, даже тогда, когда вы отдыхаете в лесу, парке, радуясь красотам природы. Клещ маленький, но очень опасный враг для здоровья человека, которого важно вовремя выявить и тем самым спасти свое здоровье, а, возможно, и жизнь.