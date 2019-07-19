Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как снизить риск рака после 40 лет 

Рамблер 4 часа назад
Рак — это не одно заболевание, а множество разных со сходным механизмом появления. В основе заболевания лежит клеточная мутация, в ходе которых образуются опухолевые клетки. Для снижения риска подобной мутации следует вовремя поменять образ жизни и заменить вредную с точки зрения онкологических заболеваний диету на полезную.
Главные риски онкологии давно известны: это возраст старше 50 лет, курение, употребление алкоголя, избыточный вес, стресс и солнечное излучение. Если раньше считалось, что есть доза алкоголя, употребление которой безвредно, то теперь медики отказались от этой идеи и считают, что этанол опасен в любых, даже самых малых дозах.
В России одним из самых распространенных видов рака является колоректальный рак (КРР). Это рак "развитых" стран, потому что его связывают с плотным, мясным, высококалорийным питанием. Считается, что чем больше в популяции употребляют мясных продуктов и чем меньше растительной пищи, тем выше риск развития данного заболевания. Также доказано вредное воздействие на организм сладких напитков и сахара.
Кроме того, малоподвижный образ жизни даже при нормальной массе тела повышают риск разития колоректального рака, рака пищевода.

Как снизить риск для себя

Есть три опухолевые локализации с доказанной эффективностью популяционного скрининга: КРР, рак молочной железы и рак шейки матки. В России популяционного скрининга этих видов рака нет, а в США и Европе эти программы ежегодно спасают примерно 10% заболевших. Однако каждый человек может устроить себе скриниг самостоятельно.
После 40 лет надо ежегодно проходить проверку на КРР, рака молочной железы и рака шейки маткираковых клеток, если в семье были случаи смерти от онкологии. Если нет, возраст обязательного ежегодного скрининга сдвигается до 45 лет.
Доказанно снижает риск рака отказ от курения в возрасте до 35 лет и изменение диеты. Наиболее "здоровой" диетой считается средиземноморская — с большим количеством овощей, круп и оливкового масла, а также азиатская с большим количеством морепродуктов.
Также снижает нагрузку на организм и пищеварительную систему, а также печень, щадящая диета №5 — отсутствие соленых, жареных, копченых, консервированных, острых блюд и жира.
Продолжительность жизни также повышает изменение образа жизни. Прежде всего надо отказаться от сидения на диване и заняться спортом. Недаром в корпорации "Фейсбук", например, модно проводить совещания на ходу, гуляя в окружающим офис компании парке.
Комментарии1
Болезни и лекарства , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи предупредили об опасности детокс-диет
Глубокие морщины на лбу могут говорить о болезни
Почему рыбий жир вреднее рыбного
Признаки, указывающие на болезни печени
Врача уволили после жалоб на низкие зарплаты1
Видео
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
09:21
Как купить лекарство и не попасть в тюрьму
Новости
05:46
Почему возникают судороги
Наука
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение