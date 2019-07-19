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Какие болезни могут вскоре появиться в России 

Рамблер 1 час назад
Глобальное потепление может принести в среднюю полосу России ряд заболеваний, о которых здесь давно не слышали. Кроме того, часть заболеваний может вернуться из-за действий "антипрививочников".

Чума

Смертоносная королева инфекций, в Средние века чуть не выкосившая человечество "под ноль", сегодня поддается лечению и оказывается фатальна для больного только в 5-8 случаях из 100 против 95-99% летальности пятьсот лет назад. Но думать, что чума исчезла навсегда, не стоит. В России наиболее активные природные очаги чумной палочки (Yersinia pestis) находятся в Астраханской области, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, на Алтае, в Дагестане, Калмыкии и Тыве. Переносчиков инфекции являются суслики, мыши, крысы и другие грызуны, блохи. Потепление и ослабление медицинского контроля может со временем вызвать вспышку заболевания и в северных российских областях.

Холера

В Россию холеру последний раз привозили в 2014 году туристы из Индии. Эта острая кишечная инфекция вызывает поражение тонкого кишечника, диарею со рвотой и обезвоживание, которое может привести к смерти. Пожилые россияне помнят также эпидемию холеры в Одессе в 1970 году. Эндемические очаги холеры (Vibrio cholerae) расположены в странах с теплым климатом, прежде всего в южной Азии. Однако с переменой климата такие очаги могут появиться и в более северных странах.

Сибирская язва

Если оттают скотомогильники в вечной мерзлоте, где хоронили погибших от сибирской язвы животных, возможна вспышка этого заболевания за Уралом. Уже был случай гибели ребенка на Ямале от сибирской язвы в 2006 году, который связали с оттаиванием скотомогильника. В европейской части страны скотомогильники учтены и за ними следят, но часть из них располагается на территориях, лакомых для застройщиков. При этом споровая форма возбудителя сибирской язвы живет вне живого организма 250 лет как минимум, а некоторые ученые подозревают, что может прожить и до 1300 лет. Как только спора попадает в теплокровный организм, она прорастает и начинает действовать.

Птичий грипп H5N1

Потепление может изменить пути миграции диких птиц и вызвать учащение контактов россиян с пернатыми, переносящими заболевание.

Корь

Распространение этого заболевание связано с массовым отказом от прививок в ряде европейских стран, в Украине и в России, где появились т.н. секты родителей-антипрививочников. В 2018 году в Европе корью заразились 82 тыс. детей и взрослых. Это заболевание особенно часто оказывается смертельным для детей до 5 лет.

"Красные приливы"

Токсичные водоросли, вызывающие "красные приливы", опасны для человека. Их распространение в северных морях вызвано изменением климата.

Малярия и другие экзотические болезни

Бабезиоз, трипаносомоз, малярия, различные паразитические заболевания, вирус Рифт-Валли — все это пока опасно только для туристов, летающих в жаркие экзотические страны. Однако изменение климата ведет за собой миграцию насекомых, животных и птиц в ареалы, где их прежде не наблюдалось. С собой они несут свойственные южным странам вирусы и инфекции.
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Болезни и лекарства , Видео
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