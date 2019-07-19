Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как не умереть «от сердца» после первого приступа 

Рамблер 1 час назад
В России ежегодно регистрируется более полумиллиона эпизодов острого коронарного синдрома. После первого приступа пациентам-сердечникам назначается поддерживающая терапия, включающая целый набор таблеток. Ее важной частью является "двойная антитромбоцитарная терапия" (ДАТ) — медпрепараты, снижающие риск образования тромбов, обычно включающие в себя ацетилсалициловую кислоту ("аспирин") и медпрепараты -ингибиторы P2Y12 рецепторов.
Врачи требуют, чтобы пациенты принимали назначенные препараты не менее 12 месяцев при отсутствии противопоказаний.
Однако клинические исследования показывают, что 46,2% больных систематически прерывают прием блокатора P2Y12 рецепторов более чем на 5 дней. Мало того, 21,1% больных полностью прекращают прием препарата раньше времени.
Только 54% "сердечников" спустя год после острого коронарного синдрома выполняют все назначения врача. Такое беспечное отношение к своему здоровью и приводит к резкому увеличению смертности у больных, особенно возрастных.
Между тем эксперты считают, что в данный момент терапия ДАТ — один из самых надежных методов защиты больного от рецидива сердечного приступа. Причем важно именно длительное лечение. Доказано, что если прописанные лекарства принимаются долее полугода, риск смерти "от сердца" снижается на 25%. А если больные после операции шунтирования бросают пить нужные лекарства в период до 12 месяцев, риск смерти для них возрастает в 2,4 раза.
Наиболее часто раньше срока бросают пить лекарства мужчины. Об этом в свое время писал врач-кардиолог из Тарусы Максим Осипов. "Мужчина, за которым не ходит по пятам жена, напоминая пить таблетки, обречен", — печально отмечал он в своих медицинских рассказах.
Комментарии1
Болезни и лекарства , Видео , Максим Осипов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие болезни могут вскоре появиться в России
Редкая фобия заставила женщину бояться спать
В Британии мужчина впервые родил ребенка48
Врачи раскрыли новую причину инсультов и инфарктов2
Опровергнута польза кофе в борьбе с раком
Видео
01:09
В Британии мужчина впервые родил ребенка
Наука
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:01
Почему кости и суставы ноют перед непогодой
Болезни и лекарства
00:44
Эпидемия мирового значения началась в Африке
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение