Как не умереть «от сердца» после первого приступа

В России ежегодно регистрируется более полумиллиона эпизодов острого коронарного синдрома. После первого приступа пациентам-сердечникам назначается поддерживающая терапия, включающая целый набор таблеток. Ее важной частью является "двойная антитромбоцитарная терапия" (ДАТ) — медпрепараты, снижающие риск образования тромбов, обычно включающие в себя ацетилсалициловую кислоту ("аспирин") и медпрепараты -ингибиторы P2Y12 рецепторов.

Врачи требуют, чтобы пациенты принимали назначенные препараты не менее 12 месяцев при отсутствии противопоказаний.

Однако клинические исследования показывают, что 46,2% больных систематически прерывают прием блокатора P2Y12 рецепторов более чем на 5 дней. Мало того, 21,1% больных полностью прекращают прием препарата раньше времени.

Только 54% "сердечников" спустя год после острого коронарного синдрома выполняют все назначения врача. Такое беспечное отношение к своему здоровью и приводит к резкому увеличению смертности у больных, особенно возрастных.

Между тем эксперты считают, что в данный момент терапия ДАТ — один из самых надежных методов защиты больного от рецидива сердечного приступа. Причем важно именно длительное лечение. Доказано, что если прописанные лекарства принимаются долее полугода, риск смерти "от сердца" снижается на 25%. А если больные после операции шунтирования бросают пить нужные лекарства в период до 12 месяцев, риск смерти для них возрастает в 2,4 раза.