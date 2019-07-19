Назван простой метод замедления Альцгеймера

Эксперты из Массачусетской больницы рассказали о том, как можно замедлить развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает EurekAlert!.

Медики отметили, что увеличение физической активности влияет на темпы развития болезни, замедляя ее.

В исследовании приняли участие 182 пенсионера с разным уровнем развития Альцгеймера. После опыта с шагометром выло выявлено сильное замедление развития заболевания даже при незначительном увеличении активности.

Ученые подчеркнули, что наибольший эффект сопротивляемости развитию заболевания наблюдался при преодолении порога в 8,9 тыс. шагов в день.