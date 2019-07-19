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Назван простой метод замедления Альцгеймера 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Эксперты из Массачусетской больницы рассказали о том, как можно замедлить развитие болезни Альцгеймера. Об этом сообщает EurekAlert!.
Медики отметили, что увеличение физической активности влияет на темпы развития болезни, замедляя ее.
В исследовании приняли участие 182 пенсионера с разным уровнем развития Альцгеймера. После опыта с шагометром выло выявлено сильное замедление развития заболевания даже при незначительном увеличении активности.
Ученые подчеркнули, что наибольший эффект сопротивляемости развитию заболевания наблюдался при преодолении порога в 8,9 тыс. шагов в день.
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