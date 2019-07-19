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Врачи раскрыли новую причину инсультов и инфарктов 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
"Нижнее" диастолическое давление также влияет на риск развития инсультов и инфарктов как и "верхнее". Такой вывод сделали ученые из американского исследовательского центра Kaiser Permanente.
В ходе своего исследования врачи с 2007 по 2016 годы проанализировали 36 млн показаний артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц.
Выяснилось, что высокое диастолическое давление в момент расслабления мышцы почти с такой же вероятностью приводит к резкому нарушению кровообращения как и высокое "верхнее" давление в момент сокращения сердца. Раньше врачи считали, что можно пренебречь диастолическим давлением.
Специалисты рекомендуют тщательно следить за своим давлением, а при повышенных показателей обращаться к врачу.
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