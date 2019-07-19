Врачи раскрыли новую причину инсультов и инфарктов

"Нижнее" диастолическое давление также влияет на риск развития инсультов и инфарктов как и "верхнее". Такой вывод сделали ученые из американского исследовательского центра Kaiser Permanente.

В ходе своего исследования врачи с 2007 по 2016 годы проанализировали 36 млн показаний артериального давления у 1,3 млн пациентов больниц.

Выяснилось, что высокое диастолическое давление в момент расслабления мышцы почти с такой же вероятностью приводит к резкому нарушению кровообращения как и высокое "верхнее" давление в момент сокращения сердца. Раньше врачи считали, что можно пренебречь диастолическим давлением.

Специалисты рекомендуют тщательно следить за своим давлением, а при повышенных показателей обращаться к врачу.