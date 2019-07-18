Стало известно, что происходит с человеком на грани смерти

Люди, которые находились на грани смерти, рассказывали, что побывали в другом мире и испытали необычные ощущения. Корреспонденты ИА «Экспресс-Новости» узнали, о чем чаще всего вспоминают такие люди.

На грани смерти часто видится тоннель с ярким светом в конце. Вместе с этим, наблюдалось замедленное течение времени. Пережитые состояния говорят о том, что сердце останавливается, а мозг еще какое-то время продолжает свою работу.

Бельгийские ученые проанализировали воспоминания людей, переживших клиническую смерть. Почти все указывали на один и тот же сюжет: спокойное состояние, переход через туннель и яркое освещение в конце. Другие говорили, что видели ангелов при выходе из своего тела. Ученые отмечают, что предсмертный опыт у каждого индивидуальный. Кто-то покидает тело, а потом передвигается по тоннелю, кто-то наоборот. Стоит отметить возможное наличие галлюцинаций, которые зависят от уровня культуры, образованности человека.

Аналогичные исследования проводились американскими учеными. Они собирали интересующую информацию несколько лет, и пришли к определённым выводам. Все люди, которые пережили смерть, весьма точно рассказывали о действии врачей, находившихся непосредственно с ними. Другая часть исследуемых говорили о замедленности времени. Иногда возникало чувство, что оно полностью остановилось. Также отмечалось, что свое тело можно было увидеть со стороны. Исследователи из Канады провели обследование головного мозга у нескольких умирающих людей. Исследование подтвердило факт того, что мозг продолжал работать определённое время после остановки сердцебиения. Особо активно функционировала часть мозга, отвечающая за память. Различные видения это результат выброса в кровь серотина, который активизирует различные, в том числе зрительные рецепторы.

Израильские ученые видения перед смертью называют неправильной работой головного мозга, которому не хватает притока крови. Картина, когда жизнь прокручивается перед глазами, является результатом активации деятельности некоторых частей мозга. Эти части до последнего снабжаются кровью и выключаются уже в момент смерти. На них возложена функция памяти, что приводит к скоротечному просмотру в сознании фактов из жизни.