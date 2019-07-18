Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дети курящих родителей могут иметь проблемы со слухом 

Letidor.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Вредно как внутриутробное, так и пассивное курение.
Японские ученые из Киотского университета сравнили показателей здоровья более чем 50 тысяч детей в возрасте трех лет, часть из которых подвергалась внутриутробному курению на разных сроках беременности матери или воздействию табачного дыма после появления на свет.
Выяснилось, что у детей, подвергавшихся курению во время всего периода внутриутробного развития, а также у тех, кто подвергался воздействию пассивного курения, риск нарушения слуха был выше на 26-30%. У детей, страдавших от табачного дыма и во время внутриутробного развития, и после рождения, риск нарушения слуха увеличивался в 2,4 раза, сообщает журнал Paediatric and Perinatal Epidemiology.
«Полученные данные напоминают о необходимости усиления мер по предупреждению курения до и во время беременности и воздействия на детей вторичного табачного дыма», — пишет автор исследования доктор Кодзи Каваками.
Letidor.ru: последние новости
Раннее половое созревание может стать причиной мигреней у девочек Российский диетолог оправдал пальмовое масло Ученые посчитали, какое количество шагов продлевает жизнь
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказал, когда лучше употреблять сладкое
Как холодное лето влияет на здоровье людей
Названа неожиданная причина болезни Паркинсона
Медик рассказал, что повышает риск развития рака
Российский врачи спасли пациента, проглотившего вилку1
Видео
01:52
Как не стать жертвой онихомикоза
Болезни и лекарства
06:10
Стали известны ощущения людей на грани смерти
Наука
02:46
Что убивает тестостерон у молодых мужчин
ЗОЖ
02:43
Продукты, которые создают тромбы в сосудах
Болезни и лекарства
02:50
Ученые выяснили, какие люди стареют медленно
ЗОЖ
01:28
Неочевидные признаки болезни сердца
Болезни и лекарства
01:50
Что необходимо есть курильщикам
Болезни и лекарства
03:01
Почему кости и суставы ноют перед непогодой
Болезни и лекарства
00:44
Эпидемия мирового значения началась в Африке
Болезни и лекарства
04:50
Медики бьют тревогу: сок в пакетах очень опасен
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение