Дети курящих родителей могут иметь проблемы со слухом

Вредно как внутриутробное, так и пассивное курение.

Японские ученые из Киотского университета сравнили показателей здоровья более чем 50 тысяч детей в возрасте трех лет, часть из которых подвергалась внутриутробному курению на разных сроках беременности матери или воздействию табачного дыма после появления на свет.

Выяснилось, что у детей, подвергавшихся курению во время всего периода внутриутробного развития, а также у тех, кто подвергался воздействию пассивного курения, риск нарушения слуха был выше на 26-30%. У детей, страдавших от табачного дыма и во время внутриутробного развития, и после рождения, риск нарушения слуха увеличивался в 2,4 раза, сообщает журнал Paediatric and Perinatal Epidemiology.

«Полученные данные напоминают о необходимости усиления мер по предупреждению курения до и во время беременности и воздействия на детей вторичного табачного дыма», — пишет автор исследования доктор Кодзи Каваками.