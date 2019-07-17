Врачи рассказали, как распознать деменцию по характеру сна

Распознавание первых симптомов деменции может дать пациенту возможность замедлить развитие заболевания и быстрее получить соответствующее лечение. По словам специалистов из Alzheimer’s Society, среди основных признаков болезни самым распространенным являются проблемы со сном.

Обычно они включают в себя постоянное желание поспать днем и беспокойный сон ночью, дезориентацию в темноте, а также во времени суток после внезапного пробуждения.

«Пока никто до конца не понимает, почему деменция влияет на характер сна. Возможно, что у некоторых просто «ломаются» их внутренние биологические часы, и человека начинает клонить ко сну в неподходящее время суток»,

— пояснили эксперты.

«Кроме того, определенные области мозга, которые отвечают за наше желание поспать или бодрствовать, также могут не работать должным образом, если они повреждены в результате болезни. Иногда человек с деменцией может полностью изменить свой привычный режим сна»,

— добавили они.

Однако ученые отметили, что такие изменение сна характерны для уже прогрессирующей болезни.

«По мере того, как заболевание прогрессирует, повреждения мозга становятся более обширными, и он начинает работать все слабее и слабее. В результате пациенту кажется довольно утомительным выполнение относительно простых задач, таких как общение, прием пищи или попытка понять, что происходит вокруг них»,

— рассказали медики.

К ранним признакам болезни относятся потеря памяти, проблемы с концентрацией внимания, с выполнением привычных ежедневных задач, трудности с общением и постоянные скачки настроения.

«Часто эти симптомы слабо выражены и ухудшаются постепенно. Их обычно называют «легким когнитивным нарушением», поскольку они недостаточно серьезны, чтобы диагностировать их как деменцию. Вы можете не замечать такие признаки, если они у вас есть, а семья и друзья обычно не воспринимают их всерьез, пока болезнь уже не будет явно выражена»,

— рассказали специалисты.

По их словам, у некоторых пациентов эти симптомы остаются на одном уровне и не прогрессируют, а у некоторых в итоге развивается слабоумие.

Как рассказали в Alzheimer&'s Research, риск можно снизить, если следовать нескольким правилам, в числе которых отказ от курения, физическая активность и сбалансированная диета. Кроме того, не стоит забывать и о периодическом контроле уровня холестерина в крови и артериального давления.