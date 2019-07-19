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Глубокие морщины на лбу могут предупредить о серьезном заболевании 

Anews + ещё 1 1 час назад
Фото: Anews
Всем известно, что с возрастом в нашем организме вырабатывается все меньше коллагена и эластина, и появляются первые морщинки. Ученые выяснили, что некоторые морщины могут свидетельствовать о том, что у вас могут быть проблемы со здоровьем.

Влияние на сердце

Французские кардиологи провели исследование в 1998 году. Они хотели выявить связь между морщинами и заболеванием сердца. В исследовании приняли участие 3200 человек в возрасте от 32 до 62 лет. Здоровье всех участников было тщательно проверено и зафиксировано. Также исследователи обратили внимание на количество морщин и оценили их по трехбалльной шкале: если лоб был гладкий, то ставили ноль баллов, если же морщин было много, то оценивали в два-три балла.
На протяжении двадцати лет за добровольцами наблюдали. За это время 233 из них погибли от разных причин, а вот те кто умер от инфаркта или инсульта, имели ярко-выраженные морщины. Согласно итоговым подсчетам, те кто в начале эксперимента были оценены на два-три балла умирали от проблем с сердцев в 10 раз чаще, чем остальные.
Ученые сделали вывод, что горизонтальные морщины на лбу являются признаком атеросклероза. При этой болезни на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, а кровеносные сосуды лба являются наиболее чувствительными к ним, отсюда сильные заломы.

Влияние на печень

А вот ученые Университета Вирджинии считают, что морщины имеют прямое отношение к жировому гепатозу (неалкогольное ожирение печени). Это заболевание выявляют примерно у 37% пациентов, которые обращались к врачам по любому поводу.
Уменьшение в организме выработки белка ламина, приводит не только к накоплению жира в печени, но и к процессу старения. Чтобы восполнить недостаток ламина в организме, ученые предлагают использовать вирусы, которые на данный момент проходят тестирование на мышах. А пока рекомендуется есть больше овощей и фруктов и следить за своим питанием.

Исследования ученых

Проведя опыты на мышах, ученые из Университета Алабамы выяснили, что старение и выпадение волос напрямую зависят от того, насколько активны гены в ДНК митохондрий. Даже небольшое нарушение в работе этих маленьких энергостанций организма, может запустить преждевременное старение. Но приведет это не только к морщинам и выпадению волос — также появятся заболевания сердца, нервной системы, диабет и даже рак.
Американские биологи провели эксперимент с мышами. Они вывели мышей с мутантным геном в митохондриальной ДНК. За четыре недели кормления антибиотиком доксициклина, энергия начала накапливаться с перебоями и запустился процесс преждевременного старения. После того, как из рациона убрали антибиотик, процесс старения повернулся вспять и мыши вернулись к своему биологическому возрасту. Исследователи считают, что этот эксперимент является ключом к разработке лекарств от старения.
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