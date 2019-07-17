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Признаки проблем в полости рта 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Если не обращать на них внимания, рано или поздно могут развиться серьезные заболевания.

Запах изо рта

Чаще всего неприятный запах изо рта появляется из-за проблем стоматологического характера, но иногда причины могут быть в патологиях внутренних органов. Дело может быть как в кариесе, так и в нарушении пищеварения и обменных процессов. В любом случае игнорировать это явление не рекомендуется, поскольку чаще всего оно указывает на более серьезное заболевания.

Повышенная чувствительность

Если ваши зубы становятся чувствительными при употреблении горячих, холодных, сладких и кислых продуктов, либо при вдыхании холодного воздуха, возможно, у вас наблюдаются симптомы повышенной чувствительности зубов. Поскольку они могут то появляться, то исчезать, на них часто не обращают внимания. Это большая ошибка, поскольку эти симптомы чаще всего указывают на такие проблемы, как эрозия эмали зуба или опущение десны, которое вызывает обнажение корня зуба.

Щелчки челюсти

Многие игнорируют щелчки суставов нижней челюсти, особенно если они безболезненные. Однако отсутствие боли говорит лишь о том, что проблема еще не слишком запущена и есть время все исправить без хирургического вмешательства. Если болезнь запустить, то вскоре к хрусту может присоединиться боль и трудности при открывании рта. В самых тяжелых случаях возникает вывих сустава нижней челюсти, который может сопровождаться отрывом суставного диска. И тогда не обойтись без операции на височно-нижнечелюстном суставе.
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Болезни и лекарства
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