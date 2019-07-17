Клещи стали переносить еще одну болезнь

Список заболеваний, которые переносят клещи, пополнился еще одним, предупреждают шведские врачи. Помимо энцефалита и боррелиоза от насекомых теперь можно заразиться еще и бабезиозом, сообщает ТАСС.

Бабезиоз вызывают присутствующие в кровяных тельцах паразиты. В Швеции они передаются людям и животным через клещей.

Ученые отмечают, что бабезиоз не вызывает сыпи, однако больной может испытывать симптомы, схожие с теми, что возникают при гриппе. Прежде всего это ломота и повышенная температура, говорит специалист Университета Лунда Кристина Перссон.

Симптомы могут быстро пройти в том случае, если человек здоров. В то же время паразиты могут оставаться в организме еще несколько лет. При слабой иммунной системе не исключен летальный исход, предупреждают медики.

Для защиты от бабезиоза необходимо соблюдать общие рекомендации по безопасности: отправляясь на природу, заправлять штаны в сапоги, а по возвращении — проводить тщательный осмотр, чтобы как можно быстрее удалить оказавшихся на теле клещей.