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Клещи стали переносить еще одну болезнь 

Medical Note + ещё 1 1 час назад
Фото: Medical Note
Список заболеваний, которые переносят клещи, пополнился еще одним, предупреждают шведские врачи. Помимо энцефалита и боррелиоза от насекомых теперь можно заразиться еще и бабезиозом, сообщает ТАСС.
Бабезиоз вызывают присутствующие в кровяных тельцах паразиты. В Швеции они передаются людям и животным через клещей.
Ученые отмечают, что бабезиоз не вызывает сыпи, однако больной может испытывать симптомы, схожие с теми, что возникают при гриппе. Прежде всего это ломота и повышенная температура, говорит специалист Университета Лунда Кристина Перссон.
Симптомы могут быстро пройти в том случае, если человек здоров. В то же время паразиты могут оставаться в организме еще несколько лет. При слабой иммунной системе не исключен летальный исход, предупреждают медики.
Для защиты от бабезиоза необходимо соблюдать общие рекомендации по безопасности: отправляясь на природу, заправлять штаны в сапоги, а по возвращении — проводить тщательный осмотр, чтобы как можно быстрее удалить оказавшихся на теле клещей.
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Болезни и лекарства , Новости
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