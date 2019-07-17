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«Врач говорила, это от стресса». Девушка не подозревала о страшной болезни 

Anews 3 часа назад
Фото: Anews
Кэтрин Маколи даже не подозревала о том, что она вышла замуж и родила ребенка, болея раком кишечника. Целых два года девушку мучили симптомы, которые врач списала на стресс, об этом она рассказала Belfast Live.
Огромную опухоль в пять сантиметров врачи обнаружили только после разрыва кишечника. Теперь девушка разрывается между химиотерапией и своей маленькой дочерью Рози. Если верить статистике, то женщины с раком четвертой степени могут жить пять и более лет.
«Я до сих пор в шоке. В день моей свадьбы, у меня был рак, а я даже не знала об этом. У меня был сепсис, а я кормила новорожденную дочь грудью. Почти два года я говорила своему лечащему врачу о симптомах, но она отвечала, что это все от стресса, ведь сначала я потеряла отца, а потом начались свадебные хлопоты».
«Своего врача я не видела с того момента, как мне поставили диагноз. Но когда мы встретимся, у меня будет очень много вопросов. Сейчас я прохожу химиотерапию и постараюсь выжать максимум из своего организма, чтобы справиться с болезнью».
Шесть недель назад у Кэтрин лопнул кишечник, она перенесла операцию по удалению опухоли и сейчас она ждет еще одну — по удалению опухоли из печени.
«Я хочу, чтобы все видели мой путь, как я буду преодолевать это страшное заболевание. Шесть недель назад я узнала диагноз и теперь я понимаю, что смогу бороться. Если вы чувствуете, что с вашим организмом что-то не так и он посылает вам сигналы, то обратитесь к врачу и пройдите обследование». ​
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