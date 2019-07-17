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Раннее половое созревание может стать причиной мигреней у девочек 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Чем раньше у девочки наступает пубертат, тем выше риск столкнуться с сильными головными болями.
Данные своего нового исследования эксперты из Медицинского колледжа Университета Цинциннати (США) представили в Филадельфии на ежегодном научном собрании Американского общества головной боли.
Ранее считалось, что у девочек и мальчиков примерно в равной степени часто случается мигрень. Но эта процентная доля меняется с наступлением у девочек менструации (по данным Фонда исследований мигрени, 8% 17-летних молодых людей страдают мигренями, в то время как аж 23% их сверстниц знакомы с этой проблемой).
Ведущий эксперт исследования профессор Винсент Мартин пояснил, что новые данные указывают на более раннее появление головных болей у девочек, пишет Science Daily.
Свое исследование ученые из Медицинского колледжа Университета Цинциннати начали еще в 2004 году. В нем принимали участие 761 девочек в возрасте 8-20 лет из нескольких районов США. 8-10-летние девочки проходили осмотр у врача 1-2 раза в год, где исследователи оценивали начальные признаки переходного возраста — развитие груди, рост волос на лобке и старт менструального периода. Также все девочки заполняли опросник о головной боли.
11% участниц исследования отмечали мигрень, 7% говорили, что, вероятно, у них была мигрень, и 82% девочек заверили, что голова у них не болит. Ученые выяснили, что среди тех, кто отметил у себя мигрень, в основном были девочки, которые рано вступили в пубертат.
На каждой стадии полового созревания у девочек начинают появляться разные гормоны. Наше исследование подразумевает, что самое первое воздействие эстрогена может стать отправной точкой для мигрени у некоторых девочек-подростков,
— говорит ведущий исследователь.
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