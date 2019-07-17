Почему врачи запрещают голубоглазым загорать

Врачи не устают предупреждать нас об опасности солнечных лучей. Так, если человек за всю жизнь получил больше 26 ожогов (считается даже просто покрасневшая от солнца кожа) вероятность приобретения меланомы увеличивается в 2-3 раза.

Меланомой называют злокачественную опухоль пигментных клеток кожи, которая возникает в большинстве случаев у людей с большим количеством родинок. А родинки, в свою очередь, множатся от каждого «хорошего загара».

При этом одни люди более подвержены этому заболеванию, чем другие из-за различных фототипов кожи. Все потому, что у светлокожих людей гораздо меньше пигмента-меланина, который защищает нашу кожу от ультрафиолета.

В частности, врачи выяснили, что больше всех заболеть меланомой рискуют люди второго и первого фототипа. У них светлые глаза (голубые или серо-зеленые), светлая кожа и меньше всего меланина. Такие люди быстрее всего обгорают на солнце, а каждая новая родинка может стать для них серьезной причиной для беспокойства.

Многие врачи советуют светлокожим и голубоглазым не загорать вообще. В часы солнечной активности таким людям и вовсе не рекомендуется находиться на солнце. При этом обязательно использовать крем с SPF от 50. Только в таком случае можно свести на нет вероятность солнечных ожогов. А для светлокожих людей ожогом считается даже легкое покраснение кожи.

«Доказано: риск заболеть меланомой в 20 раз выше у белых людей, в сравнении, например, с неграми. Этот риск повышен также у голубоглазых, имеющих светлые волосы и множество веснушек на коже», — рассказала специалист по кожным заболеваниям, дерматолог Светлана Волкова.

Соответственно, люди с темными глазами и волосами менее склонны к появлению родинок, а значит и меньше рискуют получить меланому.

Отметим, что среди больных меланомой самая высокая смертность среди злокачественных опухолей кожи, а в последние 40 лет число больных увеличилось в 15 раз.