Как победить боль в шее

Специфика офисной работы часто является одной из причин боли в шее. Почему это происходит и как этого избежать, знает травматолог-ортопед, врач высшей категории, доктор медицинских наук Дахер Зиад Рашид

Боль в шее может возникнуть по разным причинам. Это может быть искривление позвоночника, остеохондроз, компрессия дисков, когда щели между позвонками уменьшаются. Причиной болей в шее могут быть сосудистые проблемы, в этом случае нарушаются правильный кровоток, питание головного мозга и может возникнуть недостаточное поступление кислорода. Также к причинам болей относят зажим нервов шейного отдела, общее ослабление мышечного каркаса, зажимы мышц и даже ожирение.

Причем все вышеперечисленные проблемы могут проявляться не только болью в шее, но и головной болью, головокружением, повышенной утомляемостью, нарушением слуха, болью в руках. Из-за зажима одной из мышц шейно-плечевого пояса могут возникнуть даже одышка и кашель.

Что делать?

Не следует думать, что боль в шее — это банальное последствие сидения на одном месте. Желательно посетить врача, так как для лечения важно учитывать не только причины, но и возраст пациента, и пол. В то же время любому человеку, который проводит много времени за компьютером, нужно каждые два часа вставать и делать мягкие разминочные движения по 5–10 повторений для каждого.

Расправьте плечи, поднимите руки вверх и в стороны. Сделайте круговые движения шеей. Крутить нужно следующим образом: склонить подбородок к груди, потом плавно поворачивать шею влево и вправо. Потом надо немного выпрямить шею вверх и расправить плечи. Главное, делать упражнение очень плавно и не торопясь. Такие упражнения надо выполнять регулярно, тогда вы почувствуете эффект.

Если позволяет помещение и обстановка, очень рекомендуется каждые два-три часа прилечь на десять минут и просто полежать. Это расслабляет мышцы и очень полезно, даже если вы не чувствуете усталости и считаете, что отдых вам не нужен.

Помимо таких упражнений нужно регулярно заниматься спортом. Физическая нагрузка укрепляет весь мышечный каркас, в том числе и шейного отдела. А так как голова в среднем имеет вес 11–13% от веса тела, соответственно, шейно-плечевые мышцы должны быть здоровыми.

При ряде заболеваний шейного отдела позвоночника, в том числе и при остеохондрозе, одним из действенных средств является ортопедический воротник. Он позволяет временно разгрузить шейный отдел позвоночника. Несмотря на грубый внешний вид, при правильном его подборе он хорошо снимает болевые симптомы. Носить его нужно по два-три часа и только по назначению врача.