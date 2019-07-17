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Найдена еще одна страшная причина развития рака 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
Фото: depositphotos
Врачи назвали еще одну причину развития онкологических заболеваний. В этот раз об опасности предупредили женщин-сладкоежек. По словам специалистов, избыток сладостей может привести к развитию необратимых процессов в организме.
Как отметили медики, лишний вес ускоряет синтез эстрогенов, а избыток этого гормона, в свою очередь, приводит к пролиферации — разрастанию тканей организма и возникновению рака молочных желез. Кроме того, из-за простых углеводов, которые в избытке содержатся в сладостях, мгновенно повышается уровень глюкозы в крови.
Стоит отметить, что риск развития рака молочной железы вырастает на 22% при ежедневном употреблении пол-литра сладких газированных напитков и пакетированных соков, пишет «Утро.ру».
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