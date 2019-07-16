Какие болезни чаще всего диагностируют после 40

Какие болезни чаще всего диагностируют у людей после 40

Некоторые болезни традиционно считают "возрастными", несмотря на то, что проявиться они могут либо значительно раньше, а также и не проявиться вовсе.

Остеохондроз

При нарушении обмена веществ межпозвоночные диски теряют свою эластичность и начинают истираться и засыхать. Появляется ноющая боль, своеобразный хруст и скрип.

Гипертония

С возрастом риск гипертонии и ишемической болезни сердца существенно возрастает. Особенно это касается женщин, так как во время менопаузы уровень эстрогена в организме снижен, а это приводит к повышению уровня холестерина в крови. Из-за этого возникают проблемы с сосудами.

Ранняя болезнь Альцгеймера

В состояние преддеменции могут впасть люди и более раннего возраста, чем принято полагать. В основном, болезнь Альцгеймера поражает после 65 людей, но 5% людей склонны получить первые симптомы и раньше. Если в семье среди родственников были случаи возникновения этого недуга, необходимо регулярно наблюдаться у лечащего врача.

Глаукома

Если у вас или у ваших родственников были диагностированы диабет, близорукость или проблемы с сосудами, стоит быть настороже. "Стандартный" возраст болезни — 40-45 лет. При этом недуге нарушается глазное давление, нарушается зрение и возникают проблемы со зрительными нервами.

Простатит

Именно этот коварный недуг чаще всего диагностируют у мужчин в зрелом возрасте. Коварство простатита в том, что он протекает бессимптомно на протяжении длительного периода времени. поэтому после 40 лет мужчинам необходимо регулярно наблюдаться у врач.

Причины, по которым возникает простатит, могут быть самыми разными: простуды и инфекции, в том числе ЗПП, нервные потрясения, сидячий образ жизни, а также нерегулярная половая жизнь.