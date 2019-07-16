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Чем грозит гипертония в молодости 

Парламентская газета + ещё 1 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Наличие гипертонии после 20 и 30 лет серьезно повышает риск развития болезней сердца у человека позднее, даже если он потом будет строго следить за своим давлением и принимать лекарства, пишет «Собеседник».
Исследователи из Колумбийского университета сделали свои выводы на основе метаанализа шести крупных исследований с участием более 36 тысяч человек старше 18 лет.
Наблюдения продемонстрировали, что если молодые люди всё-таки контролировали свое давление с помощью тонометра и принимали лекарства для того, чтобы не допускать его скачков, то в дальнейшем риск развития у них болезней сердца намного снижался. Если же эти люди относились к давлению легкомысленно, то все дальнейшие попытки стабилизировать его уже в возрасте после 40 лет серьёзного эффекта не давали.
Гипертония является единичным и самым главным фактором риска инсульта, она также увеличивает вероятность инфаркта. Сегодня гипертония диагностируется у людей, чьи показатели давления устойчиво превышают 140 на 90 мм ртутного столба. В этом случае им уже необходимо регулярно принимать лекарства и следить за образом жизни.
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Болезни и лекарства , ИД "Собеседник"
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