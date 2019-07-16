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Плохое сочетание: какие таблетки опасно смешивать 

Рамблер 2 часа назад
Нередко бывает так, что мы одновременно боремся с несколькими недугами и без раздумий принимаем за один раз несколько лекарств. При этом даже не подозревая о том, что употреблять некоторые медикаменты вместе может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Обезболивающее и лекарство от простуды

Как правило, в состав таблеток от простуды, насморка и гриппа входит парацетамол, который избавляет от головной боли, понижает температуру и в целом улучшает самочувствие. Но вместе с тем парацетамол нередко содержится в болеутоляющих средствах. Приняв оба препарата одновременно, вы рискуете крайне навредить печени, ведь скорее всего превысите допустимую дозу парацетамола в день — 4 г.

Кальций и препараты против диареи

Эти таблетки не стоит миксовать по той же причине, что и предыдущие. Дело в том, что лекарства против поноса содержат лоперамид, который помогает кишечнику формировать более твердые фекалии. Кальций оказывает примерно такой же эффект на организм, поэтому, действуя одновременно, эти препараты могут привести к запору.

Ибупрофен, диклофенак и аспирин

Эта троица, пожалуй, худшее сочетание медикаментов. Все они содержат нестероидные противовоспалительные средства, которые оказывают одинаковый эффект на организм. Употребление всего и сразу может привести к передозировке, которая чревата разными последствиями — от обычной тошноты до опасного для жизни кровотечения в кишечнике.
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Болезни и лекарства , Видео
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