Что происходит с человеком при заражении бешенством

Главная проблема вируса бешенства для человека в том, что после проявления симптомов его практически невозможно вылечить. За всю историю этого заболевания известен только один подобный случай.

Как происходит заражение

Человек может заразиться бешенством через слюну животного не только в случае укуса. Если она попадет на слизистую или в рану, развитие болезни неизбежно, если его не предотвратить. Чаще всего его переносят больные ежи или лисы. Они могут укусить человека или заразить его домашнего питомца. в таком случае болезнь передается человеку.

Симптомы

Инкубационный период заболевания составляет от десяти дней до нескольких месяцев. За это время не проявляется никаких симптомов, это еще одна опасность бешенства. Вирус поражает центральную нервную систему как у животных, так и у людей. Среди симптомов отмечают чувствительность к свету и шуму — чаще всего появляются судороги. У человека начинается водобоязнь, аэрофобия, галлюцинации и бред. Последняя стадия — параличи. У человека появляется мнимое выздоровление, он выглядит уже не таким агрессивным, а наоборот, спокойным. У него наступает паралич нижних конечностей, глазных и скуловых мышц.

Лечение

Врачи обязательно советуют проходить вакцинацию от бешенства в случае, если человека укусило незнакомое животное. Даже чужой домашний питомец может быть переносчиком этого страшного заболевания. Так как в течение месяцев симптомы могут не проявляться, затягивать с вакцинацией нельзя. Кроме того, нужно обязательно прививать домашних животных, если они выходят из дома и контактируют с другими.