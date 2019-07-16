Болит — не болит: с какой болью нужно спешить на прием к стоматологу, а когда можно вылечиться самому

Зубная боль невыносима. Мы бросаем все дела и бежим к стоматологу, лишь бы он избавил нас от этой пытки. Правда, бывает наоборот: сходил к врачу, пришлось вылечить или удалить зуб, и теперь маешься от боли. Когда это считается нормой и обычным процессом заживления, а когда сигнализирует о развитии серьезных осложнений, Еве.Ру рассказал хирург-имплантолог Антон Герасимов.

Антон Герасимов — стоматолог, хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук

Боль во время стоматологической процедуры (интраоперационная) В наше время стоматология предлагает различные виды эффективных анестетиков. Существует даже компьютеризированная анестезия, которая автоматически вводит препарат безболезненно и без использования пугающего многих шприца. Всегда ли нужно вводить анестетик? Как врач я категорически против работы без анестезии, даже если вы спокойно относитесь к болевым ощущениям. Во-первых, анестетики используются не только для обезболивания, но и для сжатия сосудов. Это предотвращает сильное кровотечение во время операции. Во-вторых, нужно помнить, что на боль реагирует не только наш мозг, но и весь организм. Меняется работа сердечно-сосудистой системы, реагирует эндокринная система. Если вы, например, гипертоник, то болевой синдром может оказаться последней каплей для развития осложнений на сердце.

При нормальном стечении обстоятельств во время проведения любой стоматологической процедуры боль возникать просто не должна. Если же вам вдруг стало больно, сразу же сообщите об этом врачу. Даже если терпимо. Причем ключевую роль здесь играет оперативность: не стоит ждать, пока стоматолог завершит ту или иную манипуляцию. Даже 30-секундная задержка не позволит понять, где именно у вас болело. Стоматологу будет проще определить причину, если вы сообщите о боли в момент ее проявления. Конечно, не нужно махать руками, мотать головой, подскакивать на кресле и в принципе совершать какие-либо движения. Это довольно травмоопасно. Достаточно подать любой звук. После этого врач извлечет свои инструменты из вашего рта, и вы сможете все спокойно объяснить. Об этом стоит договориться со стоматологом заранее. Правда, существует ряд процессов, когда боль полностью устранить при помощи местной анестезии нельзя. Обычно это когда пациент уже обратился с острой болью. Нередко в таких ситуациях приходится использовать общую анестезию (наркоз). Поэтому важно не доводить здоровье зубов до критического состояния и регулярно посещать стоматолога, даже если вам кажется, что все хорошо.

Ранние боли после операции Любой процесс лечения, а тем более, операция — это вмешательство в наш организм, которое не задумано природой. Так что неудивительно, что он выражает свое недовольство болью и другими неприятными ощущениями. После какой-либо стоматологической манипуляции допустима самопроизвольная боль. Обычно интенсивная самопроизвольная боль продолжается не более 1-2 суток. Правда, у пациентов с очень низким болевым порогом она может возникать в течение двух недель. Также после операции или другой стоматологической процедуры имеет место стимулированная чем-то боль: задели прооперированное место языком, стали есть, наклонили голову. Она носит совершенно другой характер и может беспокоить до трех недель, что опять же связано с чувствительностью. Но, как правило, у среднестатистического пациента длится не более 6 дней.

Ранняя послеоперационная боль устраняется приемом специальных препаратов. Однако нужно понимать, что ни одно обезболивающее полностью ее не снимет, а лишь уменьшит интенсивность. Если стоматолог изначально не назначил вам обезболивающих препаратов, не стоит бежать в аптеку при первых неприятных ощущениях. Сначала проинформируйте об этом своего врача. Я, например, после многих процедур осознанно не назначаю своим пациентам обезболивающие, так как знаю, что после них болевые ощущения маловероятны. Если после приема пациент звонит и жалуется на боль, то для меня это важная врачебная информация. Только тогда я могу назначить какие-то препараты. Актуально это и для обратного сценария: вам назначили обезболивающие препараты, но болей у вас никаких нет, и вы решили их не принимать. Рекомендую все-таки сначала проконсультироваться со своим стоматологом. Не стоит забывать, что обезболивающие также имеют противовоспалительный эффект.

Возможно, врач назначил их вам именно с этой целью. Фиксируйте для себя динамику боли (сегодня болит меньше/больше, слабее/сильнее, чем вчера) и ее характер (постоянная или периодическая, тянущая или пульсирующая, «как острие иглы» или разлитая). Если вы отмечаете негативную тенденцию, то стоит проконсультироваться с врачом. При этом не старайтесь измерить степень боли. У каждого разный уровень болевого порога, и сказав врачу: «Мне очень больно», вы не сообщаете какую-то релевантную информацию. Не стоит забывать и о психике. Бывает, что ты вроде бы здоров, к врачу не ходил, и вдруг где-то заболело.

Это нормально. Иногда нервная система просто шутит над нами. Обычно такая боль продолжается недолго. Так бывает и после операции. Если пациент сфокусирован на себе и не занимается другими делами, он будет очень чувствителен к малейшим неприятным ощущениям. Хотя в любой другой день не обратил бы на них внимание.

Поздняя послеоперационная боль Если спустя три недели после какой-либо процедуры вы все еще чувствуете боль, то это уже ненормально. Такого не должно быть даже у пациентов с низким болевым порогом. И это повод предпринимать срочные действия. В первую очередь не пейте никаких обезболивающих. Сначала посетите стоматолога. Конечно, если боль невыносима, а запись к вашему врачу в ближайшее время невозможна, то можно облегчить страдания. Но если вы придете на прием на обезболивающих, это очень сильно поменяет общую картину, и специалисту будет сложно установить причину. А сделать это необходимо. Но опять же не нужно путать ощущения и боль. Боль — это когда порезал палец. А если кажется, что что-то не так, непривычно, то это всего лишь ваши ощущения, реакция тактильных рецепторов. И длиться это может месяцами. Если же послеоперационный период у вас прошел благополучно, но спустя какое-то время боль вернулась, то нужно не затягивать и искать проблему. Лучше незамедлительно обратиться к стоматологу, а не начинать самолечение. Так вашему врачу будет проще разобраться в реальном положении дел.