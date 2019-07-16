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Стала известна истинная причина анорексии 

Мир24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Нервная анорексия — расстройство пищевого поведения, которым страдают 1-4% женщин и 0,3% мужчин.
Ее главные признаки — острый дефицит массы тела, отказ от еды и патологический страх набрать вес.
Анорексию привыкли считать исключительно психическим заболеванием. Но новое исследование Королевского колледжа Лондона и Университета Северной Каролины показало, что ее природа гораздо сложнее, сообщает Nature Genetics.
Ученые сравнили ДНК 17 000 пациентов с анорексией и 55 000 здоровых людей и обнаружили восемь генов, которые связывали это отклонение с тревожностью, депрессией и обсессивно-компульсивным расстройством.
Это не стало неожиданностью, так как при анорексии часто проявляются симптомы вышеуказанных расстройств.
Но также выяснилось, что у пациентов наблюдаются определенные особенности метаболизма — они генетически предрасположены к дефициту веса и повышенной двигательной активности.
«У людей с анорексией есть набор «здоровых» генетических корреляций. Они связаны с низким индексом массы тела (ИМТ), пониженным риском диабета 2 типа и инсулинорезистентности, физической активностью и «хорошим» холестерином», — отметили авторы исследования.
На практике это означает, что такие люди используют энергию из пищи быстрее других и не склонны к появлению жировых отложений.
Но, очевидно, сочетание этих полезных генов с генами психических расстройств (депрессии, тревожности, ОКР) приводило к развитию такого опасного заболевания, как анорексия: здоровая диета у пациентов превращалась в голодовки, а физическая активность — в бесконечные упражнения, истощающие организм.
Авторы исследования отметили, что новые данные могут в корне изменить подход к лечению заболевания.
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