Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как помочь человеку при инфаркте 

АиФ — Юг 3 часа назад
Фото: depositphotos
Главный кардиолог Краснодарского края рассказала «АиФ-Юг», как выявить симптомы заболевания.
«Если вы столкнулись с такими симптомами как резко возникшие давящие, стесняющие, жгущие боли в грудной клетке и в области плеч, левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, а также нехватка воздуха, одышка, холодный пот, тошнота, немедленно позвоните в «скорую», — говорит главный кардиолог Краснодарского края Елена Космачева. ⠀
Если появилась резкая слабость, потливость, одышка — нужно уложить человека, положить ему ноги на валик, дать выпить один стакан воды или охлажденного чая. В этом случае нитроглицерин больше не давать. ⠀
Предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу можно, если регулярно проходить диагностику: ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование, пробы с физической нагрузкой, коронарография. ⠀
Если вам около 40 лет, настоятельно рекомендую ежегодно проходить обследование на предмет повышения уровня сахара и холестерина в крови, делать ЭКГ и флюорографию, сдавать анализ крови и мочи. При выявлении повышенного холестерина — незамедлительно принять меры по его снижению под контролем врача! ⠀
Перейдите на здоровый образ жизни, начните правильно питаться. Возможно, по назначению врача вам придется принимать статины — препараты, препятствующие повышению холестерина. ⠀
Знания и опыт хорошего врача гарантируют 15-20% успеха лечения, а все остальное — это разумный образ жизни и самостоятельное наблюдение за своим здоровьем».
АиФ — Юг: последние новости
От чего возникает рак простаты? Микроволновки и солнце рак не вызывают. Врачи развенчали мифы об онкологии Кубанские врачи применили новые технологии при хирургическом лечении рака
Комментарии2
Болезни и лекарства , Аргументы и Факты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему не стоит доверять мифам об аллергии1
Обнаружена удивительная для организма польза солнца1
Как распознать плохого психотерапевта
Популярное лекарство назвали опасным для психики
От каких смертельных болезней спасет диспансеризация2
Видео
00:55
Лекарства, которые надо немедленно выбросить
Болезни и лекарства
00:58
Врач объяснил, как избежать рака простаты
Болезни и лекарства
04:46
Как ускорить обмен веществ
ЗОЖ
04:40
Ученые посоветовали есть насекомых
Новости ЗОЖ
01:43
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
Болезни и лекарства
04:07
Почему люди стали болеть корью в 4 раза чаще
Болезни и лекарства
10:08
Почему врачи против арбузов до середины августа
ЗОЖ
11:48
Чем метеозависимым людям грозят перепады давления
Наука
01:22
Как практикуются начинающие хирурги
Наука
24:07
Как отказ от прививок может вернуть Средневековье
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение