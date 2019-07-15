Как помочь человеку при инфаркте

Главный кардиолог Краснодарского края рассказала «АиФ-Юг», как выявить симптомы заболевания.

«Если вы столкнулись с такими симптомами как резко возникшие давящие, стесняющие, жгущие боли в грудной клетке и в области плеч, левой лопатки, левой половины шеи и нижней челюсти, а также нехватка воздуха, одышка, холодный пот, тошнота, немедленно позвоните в «скорую», — говорит главный кардиолог Краснодарского края Елена Космачева. ⠀

Если появилась резкая слабость, потливость, одышка — нужно уложить человека, положить ему ноги на валик, дать выпить один стакан воды или охлажденного чая. В этом случае нитроглицерин больше не давать. ⠀

Предотвратить сердечно-сосудистую катастрофу можно, если регулярно проходить диагностику: ЭКГ, УЗИ сердца, холтеровское мониторирование, пробы с физической нагрузкой, коронарография. ⠀

Если вам около 40 лет, настоятельно рекомендую ежегодно проходить обследование на предмет повышения уровня сахара и холестерина в крови, делать ЭКГ и флюорографию, сдавать анализ крови и мочи. При выявлении повышенного холестерина — незамедлительно принять меры по его снижению под контролем врача! ⠀

Перейдите на здоровый образ жизни, начните правильно питаться. Возможно, по назначению врача вам придется принимать статины — препараты, препятствующие повышению холестерина. ⠀

Знания и опыт хорошего врача гарантируют 15-20% успеха лечения, а все остальное — это разумный образ жизни и самостоятельное наблюдение за своим здоровьем».