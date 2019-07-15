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От каких смертельных болезней спасет диспансеризация 

Мир24 5 часов назад
Фото: Мир24
Всероссийская диспансеризация, проведение которой планируется в 2019 и 2020 году, приведет к сохранению работоспособности населения и в перспективе увеличит продолжительность жизни граждан России. Об этом в интервью «МИР 24» рассказал академик РАН, иммунолог Вадим Покровский.
Напомним, что распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах Всероссийской диспансеризации подписал в начале июля премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев. Уже в этом году диспансеризацию должны пройти 62 миллиона граждан. Это почти в три раза больше, чем в прошлом году.
По словам Вадима Покровского, это позволит выявить на самых ранних стадиях поражения со стороны сердечно-сосудистой системы, системы крови, пищеварения и печени.
«Это очень важно, потому что наши люди, особенно россияне молодого возраста, довольно пренебрежительно относятся к своему здоровью, — сказал Вадим Покровский. — Диспансеризация же позволит выявить болезни на раннем этапе развития, когда сами пациенты еще не обращаются за медицинской помощью».
«Основная задача диспансеризации — увидеть те болезни, о которых сам пациент еще не знает, и потому считает себя здоровым»,
— считает Покровский.
Известно, что практически все заболевания гораздо лучше лечатся, если их диагностировать на ранних стадиях развития. Правда, диагностировать онкологию будет сложнее, поскольку в рамках диспансеризации исследуются лишь общие показатели, а изменение этих показателей при онкологии фиксируются не на самых ранних стадиях. Тем не менее какие-то случаи онкологических заболеваний, возможно, тоже будут выявлены.
Результаты, по словам эксперта, зависят от того, насколько качественно будет проводиться диспансеризация, насколько серьезным и неформальным будет подход.
«К сожалению, когда идут массовые мероприятия, есть риск, что подход будет чисто формальным, — говорит Вадим Покровский. — Но даже флюорография, которая выявляет бессимптомные стадии туберкулеза уже сама по себе играет большую роль. То же самое касается любых анализов, которые будут входить в систему обязательного обследования».
Безусловно, диспансеризация — достаточно дорогостоящее мероприятие: если 60 миллионов человек в один день не будут работать, то работодатели понесут серьезные убытки.
«Но мы не должны мерить все на деньги, — уверен Вадим Покровский. — Конечно, если у нас увеличится продолжительность жизни, то больше людей будет получать пенсию, а это определенная финансовая нагрузка для страны. Но деньги — это только средство. Главное, чтобы люди жили дольше, и жили хорошо — не болели».
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Болезни и лекарства , Вадим Покровский , Дмитрий Медведев , РАН , Правительство РФ
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