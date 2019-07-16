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Россиянам посоветовали не употреблять насекомых в пищу 

Мир24 + ещё 5 15 часов назад
Фото: Мир24
Употребление в пищу насекомых полезно далеко не для всех. Об этом сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, комментируя заявление итальянских ученых о том, что кузнечики, муравьи, водомерки и тарантулы могут быть крайне полезны для человеческого организма, сообщает «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, людям, которые не привыкли к подобной еде, лучше отказаться от такого блюда. Для полноценного питания такой специфической пищей нужны сотни лет привыкания и эволюции, и только тогда организм сможет получать из нее питательные вещества, белок и витамины.
У неподготовленных людей содержащийся в насекомых белок «может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера», отметила Королева.
Кроме того, хитозан в тканях крылышек насекомых может спровоцировать сильные аллергические реакции.
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Болезни и лекарства , Маргарита Королева
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