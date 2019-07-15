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Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком 

Рамблер 3 часа назад
Медики из Каролинского института в Швеции подтвердили проведенные более полувека назад исследования в больницах Великобритании о том, что пациенты с I группой крови меньше всего подвержены онкологическим заболеваниям. Ученые наблюдали состояние здоровья почти 1,1 миллиона человек на протяжении 35 лет.
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови. Носители III и IV групп крови имеет больше всего шансов заболеть раком поджелудочной железы.
Однако основными причинами развития рака становилось злоупотребление алкоголем, курение, а также использование противовоспалительных нестероидных препаратов.
Однако, согласно данным Национального центра биотехнологической информации США, у люди с I группой крови чаще других были обнаружены заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая является причиной гастрита и язвенной болезни.
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Болезни и лекарства , Видео
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