Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком

Медики из Каролинского института в Швеции подтвердили проведенные более полувека назад исследования в больницах Великобритании о том, что пациенты с I группой крови меньше всего подвержены онкологическим заболеваниям. Ученые наблюдали состояние здоровья почти 1,1 миллиона человек на протяжении 35 лет.

Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови. Носители III и IV групп крови имеет больше всего шансов заболеть раком поджелудочной железы.

Однако основными причинами развития рака становилось злоупотребление алкоголем, курение, а также использование противовоспалительных нестероидных препаратов.

Однако, согласно данным Национального центра биотехнологической информации США, у люди с I группой крови чаще других были обнаружены заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая является причиной гастрита и язвенной болезни.