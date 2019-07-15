Лекарства, которые надо немедленно выбросить из дома

В России в ходу множество лекарств с недоказанной эффективностью. Такие лекарства напористо рекламируют по телевизору, однако они полезны главным образом для бизнеса, а не для здоровья. Кроме того, в России до сих пор пользуются препаратами, запрещенными в других странах из-за вредных побочных эффектов.

Анальгин

Действующее вещество — метамизол натрия. В России используется для снижения температуры, как болеутоляющее и противовоспалительное средство. Запрещен в Европе, Канаде и США. Официально не рекомендован к использованию ВОЗ. В ходе клинических исследований доказано, что анальгин имеет огромное количество "побочек", в том числе вызывает поражение почек, повышает риск внезапной смерти (потом родственники будут гадать, отчего так вышло), повышает судорожную готовность и вызывает особое поражение системы крови — агранулоцитоз, который порой заканчивается летально. Парацетамол и ибупрофен действуют схоже с анальгином, но с меньшим числом "побочек".

Бромгексин

Очень популярное лекарство. Но его эффективность не доказана — читай "оно бесполезно и работает только за счет эффекта плацебо". При этом возможны побочные эффекты в виде тяжелых аллергических реакций. Западные врачи назначают АЦЦ — его эффективность доказана.

Актовегин

Бесполезное (эффективность не доказана) "лекарство" с вредными побочными эффектами, не одобрено к применению в качестве лекарственного средства в европейских странах и Японии, запрещено в США и Канаде.

Церебролизин

Дорогой препарат, который прописывают пожилым людям больше для их успокоения, чем для реальной помощи. Можно заменить обычной валерьянкой. В России используется для "лечения" последствий ишемического инсульта. В 2010 году авторитетная международная организация Cochrane Collaboration, специализирующаяся на обобщении сведений о доказательных исследованиях, опубликовала обзор результатов рандомизированных клинических испытаний церебролизина, проведенных медиками Л. Зиганшиной, Т. Абакумовой, А. Кучевой: «Согласно нашим результатам ни один из 146 обследуемых не показал улучшений состояния при приеме препарата… Нет никаких оснований для подтверждения эффективности применения церебролизина в лечении пациентов с ишемическим инсультом». В двух группах, одна из которых принимала церебролизин, а вторая нет, не было никакого различия по состоянию здоровья после окончания "лечения".

Арбидол

Эффективность препарата не доказана, и хорошо продается он за счет лоббирования на самом высоком уровне и агрессивной рекламы. В развитых странах не используется.

Иммуномодуляторы

В России продается более 400 видов различных наименований иммуномодуляторов. Что характерно, в развитых странах этот вид препаратов попросту отсутствует. В 2010 году на конгрессе «Человек и лекарство» был заслушан доклад о том, что польза применения таких препаратов, как тимоген, тималин и прочих иммуномодуляторов, получивших широкое распространение в российской врачебной практике, в клинических исследованиях не доказана.

Дронедарон

В России назначается для лечения аритмии. Недавно этот препарат попал в "черный список" французского фармакологического журнала Prescrire. По данным французских медиков, препарат не имеет доказанной эффективности, а риск "побочек" слишком велик, чтобы его имело смысл назначать "на всякий случай".