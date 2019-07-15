Назван быстрый способ избавиться от депрессии

Депрессия может возникнуть у людей разного пола, возраста и социального статуса.

Специалисты утверждают, что на сегодняшний день депрессия является одним из самых распространенных заболеваний. В большинстве случаев ее можно вылечить без помощи специалистов, с помощью спорта.

Оказывается, что во время физической нагрузки возникает выделение эндорфина — гормона счастья. Как говорят медики, именно этот гормон отсутствует у людей с таким диагнозом. Если эндорфинов достаточно, у людей повышается самооценка, они чувствуют себя сильными и энергичными. Кроме того, этот гормон очень важен для хорошего сна, без которого, как известно, также трудно бороться с лишним весом. Эндорфин отвечает за хорошее настроение, сексуальное влечение и помогает получать удовольствие от жизни.

Врачи говорят, что кроме силовых видов спорта, можно заниматься также танцами, плаванием, аэробикой, катанием на скейте, коньках, лыжах. Такая терапия не только улучшает физическую форму, но и вызывает чувство эйфории. При депрессии очень важно следить за питанием. Пациентам с таким заболеванием будет полезно употреблять телятину, авокадо, кокосовое масло, морскую рыбу и орехи. Ранее «ФедералПресс» рассказал, что провоцирует образование тромбов. Специалисты назвали три опасных продукта, которые способны повлиять на свертываемость крови.