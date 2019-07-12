Почему в России старость наступает раньше, чем в других странах

Команда ученых из нескольких стран изучила данные о том, в каком возрасте у жителей разных стран проявляются типичные старческие заболевания — типа проблем со слухом, инсультов, болезни Паркинсона и травм от падения при ходьбе. Оказалось, что в разных странах мира старость и типичные старческие болезни начинаются в разное время. Так, 76-летний француз или сингапурец по состоянию здоровья похож на 45,6-летнего жителя Папуа-Новой Гвинеи.

В среднем по планете комлекс старческих болезней накапливается к 65 годам. Однако в развитых странах этот возраст отодвигается на 9-11 лет, и 65-летние граждане старичками себя не только не чувствуют, но и по факту ими не являются.