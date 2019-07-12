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Почему в России старость наступает раньше, чем в других странах 

Рамблер 1 час назад
Команда ученых из нескольких стран изучила данные о том, в каком возрасте у жителей разных стран проявляются типичные старческие заболевания — типа проблем со слухом, инсультов, болезни Паркинсона и травм от падения при ходьбе. Оказалось, что в разных странах мира старость и типичные старческие болезни начинаются в разное время. Так, 76-летний француз или сингапурец по состоянию здоровья похож на 45,6-летнего жителя Папуа-Новой Гвинеи.
В среднем по планете комлекс старческих болезней накапливается к 65 годам. Однако в развитых странах этот возраст отодвигается на 9-11 лет, и 65-летние граждане старичками себя не только не чувствуют, но и по факту ими не являются.
Увы, россияне находятся в другой части спектра. Старение в России случается раньше, чем в среднем по миру. Согласно опубликованному в журнале "Ланцет" исследованию, российские граждане стареют уже к 59 годам. Основной причиной ученые называют высокий уровень стресса, сопровождающий россиян на протяжении всей их жизни, нездоровые привычки, недостаточный доступ к медицине, суровый климат. Для сравнения: в Нигерии и Эфиопии старость наступает позже. В общем рейтинге из 195 стран Россия занимает 160-е место. Позже всего стареют люди в Японии, Сингапуре, Франции, Швейцарии, Кувейте, Южной Корее, Испании, Италии, Пуэрто-Рико и П
BBC, TheLancet.com
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Болезни и лекарства , Видео
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