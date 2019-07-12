Загадочный орган: зачем удаляют селезенку

Большинство людей понятия не имеют, какова роль селезенки в организме человека, многие не знают, где она находится. А в каких случаях ее необходимо удалять — вопрос, который может поставить в тупик практически любого человека, за исключением медицинских работников. Что же такое спленэктомия и когда она бывает необходима?

Зачем человеку селезенка

Селезенка представляет собой непарный орган, который располагается в верхней части живота, под диафрагмой, слева, сзади желудка. Она имеет вытянутую форму.

Синтезирует лимфоциты — клетки, которые борются с возбудителями различных инфекционных болезней (вирусных и бактериальных);

Является своеобразным фильтром для патогенных микроорганизмов, так как вырабатывает защитные антитела против них;

Разрушает устаревшие тромбоциты и эритроциты, фрагменты которых затем поступают для дальнейшей утилизации в печень;

Селезенка — депо крови. В ней хранится треть всех тромбоцитов, которые при необходимости поступают в кровяное русло и участвуют в свертывании крови;

У плода в период внутриутробного развития в селезенке синтезируются все клетки крови, то есть она является органом гемопоэза. С момента рождения ведущую роль в этом берет на себя костный мозг, однако некоторые ученые приписывают селезенке гормональную регуляцию процесса костномозгового кроветворения. Селезенка выполняет ряд очень важных функций в человеческом организме:

Medical Note

Основные болезни селезенки

В целом, заболевания селезенки встречаются не часто. Проблемы с ней возникают гораздо реже, чем с печенью, желудком или кишечником. Однако, если они и появятся, то заподозрить самостоятельно ни один человек их не сможет: это удается лишь докторам после углубленного обследования.

Основные заболевания селезенки следующие: Травмы — ушиб или разрыв. Возникают на фоне сильного удара в живот тупым предметом (драка, дорожно-транспортное происшествие), либо в результате ножевого ранения. Бывает, что разрыв селезенки возникает как осложнение рака крови;

Воспаление случается гораздо реже и никогда не бывает первичным или единственным заболеванием. Оно осложняет течение различных бактериальных и вирусных болезней;

Новообразования селезенки: чаще всего это кисты, но возможно и появление других видов опухолей;

Спленомегалия — существенное увеличение размеров селезенки, при котором она сдавливает соседние органы, мешает человеку нормально двигаться, вызывает появление выраженных болей в правом подреберье. Развивается на фоне различных болезней крови (эритроцитоз, аутоиммунная гемолитическая анемия и тромбоцитопения, талассемия и др.) и при поражении печени, приводящей портальной гипертензии;

Инфаркт селезенки возникает при лейкозе, тяжелых инфекционных заболеваниях;

Инфаркт селезенки, тяжелый септический процесс (бактериальный эндокардит, брюшной тиф, сепсис любой этиологии) иногда служат причиной появления в этом органе абсцесса;

Перекрут ножки или заворот селезенки — тоже явление не частое, но требующее немедленного хирургического вмешательства; Амилоидная дистрофия селезенки — крайне редкое заболевание, при котором в капиллярах органа откладываются различные вещества: гиалин, мелинин, уголь и др. ;

На фоне тяжелой инфекции может развиться паралич мускулатуры селезенки;

Туберкулезное поражение селезенки — отсроченное осложнение туберкулезного процесса.

Что такое спленэктомия

Спленэктомия — операция, при которой врачи-хирурги полностью удаляют селезенку, перевязывают ее сосуды. Учитывая важность этого органа, операция должна проводиться по жизненным показаниям, доктора оценивают все «за» и «против» и идут на нее в том случае, когда ситуация не оставляет выбора.

Наиболее часто удалять селезенку приходится после проникающих ранений, разрыва — после сильного удара в живот. В этом случае ситуация экстренная, так как состояние угрожает жизни (селезенка содержит большое количество крови, и при разрыве она изливается в брюшную полость с развитием перитонита).

Помимо этого, проводятся и плановые операции, когда удаления селезенки требует определенное хроническое заболевание — тяжелые болезни крови, новообразования, абсцесс или туберкулезное поражение, перекрут ножки, инфаркт органа.

Иногда селезенку удаляют вместе с желудком, при наличии в нем онкологического процесса.

Как проводится спленэктомия

Обязательно под общей анестезией: больной находится в искусственном сне, ничего не чувствует и не помнит. Самым первым способом удаления была спленэктомия из лапаротомного разреза: его делали по средней линии живота в верхней части.

трансторакальная торакотомия — горизонтальный разрез в верхней части живота позволяет выделить весь орган и аккуратно удалить его;

лапароскопическая спленэктомия — современный способ, позволяющий провести операцию через несколько проколов. Обычно в брюшную полость через разрезы длиной 1-2 сантиметра вводятся 3-4 трубки: нож, подсветка (она же лапароскоп), коагулятор. Два доктора манипулируют ими в брюшной полости. Орган извлекается через одну из этих трубок. Этот метод до сих пор практикуется в большинстве районных больниц нашей страны, более крупные клиники перешли на более щадящие и безопасные способы. К ним относятся:

В конце операции в брюшную полость вставляется дренаж, по которому оттекает кровь. После прекращении выделений его удаляют и отверстие окончательно ушивают.

Операция является достаточно серьезной, однако при правильной технике редко вызывает осложнения. Риск их после плановой операции относительно невелик и составляет 1-2%, а вот после экстренной гораздо выше — около 15%.

Есть ли жизнь после удаления селезенки

Несмотря на всю важность данного органа для человека, жить без него можно. После спленэктомии большую часть ее функций берут на себя печень и костный мозг. Однако иммунитет у человека серьезно снижается.

Пациенту важно стараться вовремя заниматься профилактикой инфекций и при первых симптомах простуды сразу же обращаться к доктору.

Необходимо регулярно (не реже 1 раза в полгода) сдавать общий анализ крови, чтобы контролировать уровень лейкоцитов, тромбоцитов и эритроцитов. При их снижении — обращаться к врачу гематологу для подбора терапии.