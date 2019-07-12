Чем опасен вирус папилломы человека и можно ли его лечить

Существует до 200 видов вируса папилломы человека (ВПЧ). Большинство из них безопасны. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 40 из них поражают половые органы человека, а минимум 14 — онкогенны и могут стать причиной рака. Чаще всего от вируса страдают женщины. В 70% случаев ВПЧ становится причиной рака шейки матки. У мужчин вирус может спровоцировать рак заднего прохода, полового органа и ротоглотки. Однако вид ВПЧ можно определить только с помощью специального анализа. По данным Ассоциации сексуального здоровья США, около 80% людей, которые ведут половую жизнь, заражены. Разбираемся, что это за недуг и можно ли от него избавиться.

Как определить

Узнать, заражены ли вы вирусом, иногда достаточно трудно, поскольку часто он никак не проявляется. Иногда признаки возникают через несколько лет. Самый очевидный симптом, который не обязательно проявится, это появление наростов на коже в любом месте: папилломы, кондиломы, бородавки. Иногда они могут пройти сами по себе. Но если папилломы появились на половых органах или в области ротоглотки, сходите к врачу. ВПЧ может перейти в хроническую форму и привести к злокачественным изменениям клеток.

Можно ли вылечить

Лекарства от ВПЧ пока нет. Существует специфическая иммунотерапия, ее проводят не все врачи и это очень спорный вопрос. Лечение помогает устранить симптомы и бороться с возможными последствиями вируса, в том числе злокачественными образованиями. Бородавки и папилломы просто удаляют. ВОЗ рекомендует женщинам старше 30 лет делать регулярный пап-тест (HPV) на наличие вируса в организме. Гинеколог берет мазок, который поможет выявить возможные недоброкачественные изменения слизистой шейки матки. Мужчинам рекомендуется делать скрининги только в крайних случаях, а для профилактики достаточно проходить осмотр у врача, если есть болезненность, наросты или опухоли в районе половых органов, заднего прохода, рта или горла. Осмотр у уролога для мужчин старше 40 лет минимум раз в год поможет не пропустить серьезные изменения в организме.

Нельзя лечить, можно предотвратить

Атаку вируса папилломы на организм можно предотвратить с помощью вакцинирования. Однако прививка эффективна, если вы никогда не были заражены ВПЧ. Поэтому ВОЗ рекомендует делать ее 9-14-летним детям еще до начала половой жизни. Идеальный возраст для инъекции — 11–12 лет. Если вам не сделали прививку в эти годы, мужчинам можно привиться до 21 года, а женщинам — до 26 лет.

В более старшем возрасте можно свести к минимум риск развития ВПЧ, если соблюдать некоторые правила предосторожности. Например, обязательно использовать презервативы. Близость должна быть только с одним проверенным партнером. Людей, которые часто меняют партнеров, лучше избегать. Особенно осторожными нужно быть тем, у кого слабый иммунитет. Желательно бросить курить, так как этот процесс может ускорить развитие рака шейки матки и других видов рака.