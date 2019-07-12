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Неочевидные признаки болезни сердца 

Рамблер 47 минут назад
Одышка после занятий спортом, боль и жжение в груди, учащенный пульс и внезапная слабость, — большинство людей знают, что эти симптомы свидетельствуют о проблемах с сердцем. Однако есть и скрытые признаки недуга, о которых мало кто догадывается.
Например, регулярные боли в ногах и их отечность. Кроме того, выпадение волос и образование залысин также могут говорить о том, что у человека есть болезни сердечно-сосудистой системы.
Если эти симптомы не проходят долгое время, необходимо немедленно проконсультироваться с кардиологом. Согласно статистике, облысевшие мужчины гораздо чаще имеют проблемы с сердцем, чем их товарищи с густой шевелюрой.
Помимо прочего следует записаться на прием к врачу, если вы обнаружили желтоватые выпуклости на своем теле, или же у вас воспалились десны. Последнее недвусмысленно намекает на проблемы с кровеносной системой, что повышает риск развития сердечных недугов. Желтые бугры, в свою очередь, — симптом нарушения липидного обмена.
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Болезни и лекарства , Видео
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